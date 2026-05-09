Trabzonspor ile Beşiktaş arasında kıran kırana pazarlık!

Sezon başında Beşiktaş'tan satın alma opsiyonlu kiralık olarak Trabzonspor'a katılan Ernest Muçi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Satın alma opsiyonu yarın sona erecek Arnavut yıldız için iki takım pazarlıklarını sürdürüyor. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve sergilediği başarılı performansla Avrupa ekiplerinin de radarına giren Ernest Muçi için karar haftasına girildi. Bordo-mavili yönetim, KAP açıklamasına göre; Beşiktaş'a ödenmesi gereken 8.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu yüksek bularak bu rakamı aşağı çekmek için harekete geçti.

Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor cephesi, bonservis bedelini yaklaşık 5 milyon Euro seviyelerine indirmek için siyah-beyazlılarla pazarlıklarını sürdürüyor. Satın alma opsiyonunun kullanılabilmesi için yarın son gün. Karadeniz devi bu indirimi kopararak oyuncunun bonservisini almayı ve ilerleyen dönemde yaşanacak olası bir satıştan maksimum kâr elde etmeyi planlıyor. Trabzonspor ile 32 maçta boy gösteren Muçi, 13 gol attı, 8 de asist yaptı.

SON GOLÜ 14 ŞUBAT'TA



Sezon genelinde 13 gol ve 8 asistlik katkı sunarak önemli bir performans ortaya koyan Muçi, son haftalarda suskunluğa büründü. Arnavut 10 numara, ligde son golünü 14 Şubat'ta oynanan F.Bahçe derbisinde kaydetti. Bu tarihten sonra skor katkısı veremedi.