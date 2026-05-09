Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde G.Birliği ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu kritik maç öncesi Süper Lig'de bugün Beşiktaş'a konuk olacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. 66 puan ile Fenerbahçe'nin 4, lider Galatasaray'ın ise 8 puan gerisinde yer alan Fırtına, ligi üçüncü bitirmeyi garantiledi. Ligin son 4 haftasında 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan ve galip gelemeyen bordo-mavililer, Beşiktaş önünde kötü gidişatını sonlandırmak istiyor. İki takım da ligdeki sıralamasını garantilediği sezonda Dolmabahçe'de prestij maçına çıkacaklar.



İSTANBUL'DAKİ DERBİ HASRETİ



Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında İstanbul'da uzun süredir galibiyet hasreti çekiyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te Kanarya'yı 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz devi, daha sonra deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı. Fırtına, Beşiktaş'ı yenerek 916 günlük galibiyet hasretine son vermek istiyor.



GALATASARAY İLE SONA ERDİRDİ



Bordo-mavililer Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yenerek üç büyük rakibi karşısında evindeki 930 günlük galibiyet hasretine son vermişti. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı müsabakalarda sahasında son galibiyetini 17 Eylül 2023'te Beşiktaş'a karşı 3-0'lık sonuçla elde eden bordo-mavililer, Galatasaray'ı mağlup ederek evindeki kötü gidişatı durdurmuştu.



FIRTINA'DA TAM ALTI EKSİK OYUNCU VAR



Fotomaç'ın haberine göre, Karadeniz devinde derbi öncesi eksik oyuncuların fazlalığı teknik heyeti kadro oluşturmakta zora sokuyor. Karadeniz ekibinde Pina ve Mustafa Eskihellaç'ın cezalı olmalarının yanı sıra Savic, Taha Emre, Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor.



SAVUNMADA DEĞİŞİM



Savunma hattında sağ bek Pina ve sol bek Mustafa Eskihellaç'ın cezalı olmaları, Savic ve Batagov'un da sakatlığı sonrası Fatih Tekke'nin sezon başından beri gelen savunma kurgusunda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Bordo-mavililerde savunma hattında genç oyuncuların da forma şansı bulabileceği değerlendiriliyor.



AGRESİFLİK UYARISI YAPTI



Teknik direktör Fatih Tekke'nin özellikle futbolcularını sakatlık ve kart riskine karşı uyardığı belirtildi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncularından derbide agresif müdahaleler ve gereksiz kartlar konusunda dikkatli olmalarını istedi.



İSTANBUL'DAN 27 PUAN



Beşiktaş karşısına çıkacak olan Trabzonspor, bu yıl İstanbul ekiplerine karşı topladığı puanlarla dikkat çekti. Bordomavililer, 32 haftada hanesine yazdırdığı 66 puanın 27'sini İstanbul'dan aldı. Karadeniz devi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı; 25 gol atıp 17 gol yedi.



YÜZDE 41'İNİ TOPLADI



Trabzonspor, ligde topladığı puanların yüzde 41'ini İstanbul ekiplerinden aldı. Bordo-mavililer, yalnızca Fenerbahçe ile oynadığı iki maçtan puan çıkaramazken; Eyüpspor, Kasımpaşa, Karagümrük karşısında 6'şar puan topladı. Başakşehir ve Galatasaray ile oynadığı maçlardan ise 4'er puan elde etti.



GEÇEN SENEYİ SOLLADI



Karadeniz devi, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yer alan 6 İstanbul takımı karşısında toplam 13 puan toplamıştı. Bu dönem ise lig tamamlanmadan 27 puana ulaşan bordo-mavililer, geçen sezona şimdiden 14 puan fark attı.



DENGELİ PERFORMANS



Ligde 66 puanı olan Trabzonspor, dengeli performansla öne çıktı. Bordo-mavililer, sahasında 16 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 33 puan topladı. Deplasmanda da 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle yine 33 puana ulaştı.



DIŞARIDA DAHA ÇOK ATTI



Gol istatistiklerinde ise deplasman performansı dikkat çekti. Karadeniz devi, iç sahada 29 gol atarken; dış sahada 30 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu tablo, bordo-mavililerin hücum etkinliğini her yerde sürdürebildiğini gösterdi.



DEPLASMANDA 20 GOL YEDİ



Savunmada iç sahada daha sağlam bir görüntü ortaya koyan Trabzonspor, evindeki 16 maçta kalesinde 15 gol gördü. Deplasmanda ise bu sayı 20 olarak kayıtlara geçti. Karadeniz devi, dış sahada daha çok gol yemiş oldu.