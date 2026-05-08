Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında karşılaşacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin kadrosunda şu isimler yer aldı:
Mert Günok, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Archie Brown, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif.
Kadroda yer almayan isimler arasında Ederson, Edson Alvarez ve Dorgeles Nene bulunuyor.