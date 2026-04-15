Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek Trabzonspor'da gözler Nijeryalı golcü Paul Onuachu'ya çevrildi. Sakatlığı sebebiyle Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyen yıldız futbolcunun son durumu belli oldu. İşte detaylar...

Son oynanan Alanyaspor maçı öncesi antrenmanda sol uyluk kasında ağrı hissedince maç kadrosundan çıkarılan Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu'nun çekilen MR'ında ciddi bir bulguya rastlanmamıştı. Sabah'ın haberine göre teknik heyet, antrenmanda kendisini deneyen Nijeryalı yıldızın durumunu yakından takip ederken kulüp doktorlarına pazar günü oynanacak Başakşehir karşılaşmasına yetiştirilmesi talimatı verdi. Bordo-mavililer, Onuachu'nun bu sezon forma giymediği 4 maçta 7 puan kaybederken taraftarlar başarılı santrforu bir an önce sahada görmek istiyor.