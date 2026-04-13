Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor gelecek sezon yine genç yeteneklerin peşinde olacak. Takvim'in haberine göre, bu doğrultuda özellikle Güney Amerika pazarında aylardır maçları izleyen scout ekibinin Arjantin ekibi River Plate'nin 19 yaşındaki kanat oyuncusu Ian Subiabre ile birlikte Brezilya ekibi Palmeiras'ta forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Rafael Coutinho için temaslarda bulunduğu belirtildi. Trabzonspor'un bu oyuncuların yanı sıra Dinamo Kiev'in 20 yaşındaki golcüsü Matviy Ponomarenko ile birlikte sezon başı son anda yabancı sıkıntısı nedeniyle transferinden vazgeçtiği Sarpsborglu Daniel Karlsbakk'ı da golcü listesinde bulunduruyor. Fırtına'nın gidecek oyunculara göre 4 genç yıldız adayı ile birlikte en az 2-3 tecrübeli ismi kadrosuna katmak istiyor.



Subiabre bu sezon 14 maçta forma giydi. Arjantinli futbolcu 1 gol, 2 asist yaptı.