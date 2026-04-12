Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, devre arasında da gündeme gelen ancak transferi sonuçlandırılamayan Oğuz Aydın için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını yeniden çalacak. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Yeni sezonda kanatlara önemli takviyeler yapmak isteyen Trabzonspor, F.Bahçe'den Oğuz Aydın'ı renklerine katmak istiyor. Ara transfer döneminde ezeli rakibi ile temas kuran ancak mutlu sona ulaşamayan bordo-mavililer yaz ayında yeniden temaslarını sıklaştıracak. Fotomaç'ın haberine göre, kanat rotasyonunu genişletmek isteyen teknik direktör Fatih Tekke'nin kadroda görmeyi çok istediği milli oyuncu için lig bitiminde yeniden temaslar başlayacak. F.Bahçe'nin göndermeye sıcak baktığı Oğuz Aydın da Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı. Bu sezon ligde 10 maça çıkan Oğuz, 2 asist kaydetti.