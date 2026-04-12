Beşiktaş'ta ilk ayrılık çok yakın! İtalya'ya kiralık olarak gönderilmişti

Sezon başında Beşiktaş'tan Genoa'ya kiralık olarak gönderilen Jean Onana, siyah-beyazlı takımdan ayrılmak için harekete geçti. Oyuncuyla Fransa, Yunanistan, İtalya ve Türkiye’den birçok takım ilgileniyor.

Sezon başında Beşiktaş'tan Serie A ekipleri Genoa'ya kiralanan Jean Onana, İtalya'da beklediği süreleri bulamadı.

Kamerunlu orta saha oyuncusu, bu yaz Beşiktaş'tan ayrılmak ve yeni bir kulübe transfer olmak için harekete geçti.

Actu Cameroun'da yer alan habere göre, Beşiktaş cephesinde de durum net. Teknik direktör Sergen Yalçın ve Kulüp yönetimi, Onana'nın ayrılığı için yeşil ışık yaktı.

BİRÇOK TALİBİ VAR

Haberde, 26 yaşındaki oyuncuya ilgi gösteren kulüplerin bir hayli fazla olduğu; Fransa, Yunanistan, İtalya ve Türkiye'den birçok takımın Jean Onana'yı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Genoa formasıyla 3 maçta oynayan futbolcu, yalnızca 36 dakika süre alabildi. Piyasa değeri 1.3 milyon euro olarak gösterilen Onana'nın kontratı 2027 yılında sona erecek.

