Yayın Tarihi: 12.04.2026 16:24 Güncelleme Tarihi: 12.04.2026 16:52
Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda savunma hattına takviye yapmak isteyen ve bu yaz transfer döneminde masaya oturacağı isimleri belirleyen Galatasaray, gündemine milli futbolcu Ozan Kabak'ı da almıştı.
Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Hoffenheim ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 26 yaşındaki stoperin transfer kararını duyurdu.
Fransa, İtalya ve Almanya'dan çeşitli kulüplerden teklif alan Ozan'ın Hoffenheim ile sözleşme uzatma görüşmelerine olumlu yanıt verdiği ve başarılı savunmacının kontratının 2030 yılına kadar uzatılacağı aktarıldı.
2024/25 sezonunda çapraz bağ sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen milli stoper, bu sezonun ikinci yarısında sahalara dönmüş ve Hoffenheim'ın ilk 11'inde kendine yer bulmayı başarmıştı.
Bu sezon Bundesliga'da 20 mücadelede boy gösteren Ozan Kabak, 4 kez fileleri havalandırdı.