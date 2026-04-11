Fenerbahçe'ye transferde Arjantinli stoper! Kevin Lomonaco...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Gelecek sezon defans hattını yenilemek isteyen Fenerbahçe'de stoper takviyesi planı öne çıkıyor. Jayden Oosterwolde'nin ayrılık ihtimalina karşılık bu bölge için listesini yoğunlaştıran sarı-lacivertlilerde gündeme Güney Amerika'dan bir isim geldi. İşte detaylar...
Gelecek sezonun kadro mühendisliğine şimdiden başlayan Fenerbahçe yönetimi, savunma hattını güçlendirmek adına rotasını Avrupa'ya kırmıştı.
HEDEF STOPER TAKVİYESİ
Teknik heyetin raporu doğrultusunda önceliği stoper takviyesine veren sarı-lacivertlilerin ajandasında ön plana çıkan isimler bulunuyordu.
OOSTERWOLDE AYRILABİLİR
Jayden Oosterwolde'nin ayrılık ihtimaline karşılık Skriniar'ın partnerini arayan sarı-lacivertliler, sol ayaklı bir stoper için kolları sıvamıştı.
3 FARKLI İSİM GÜNDEMDEYDİ
Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda 3 farklı ismi gündemine almıştı.
SENESI, LUCUMI, LEITE...
Geçtiğimiz dönemlerde Marcos Senesi, Jhon Lucumi ve Diogo Leite gibi isimleri listesine alan ve bu oyuncular için çeşitli temaslarda bulunan sarı-lacivertli kurmaylar, stoper arayışında rotayı şimdi de Güney Amerika'nın yükselen yıldızına kırdı.
KEVIN LOMONACO
Daha önce gündeme gelen isimlerin ardından Fenerbahçe'nin radarına giren son isim, Arjantin ekibi Independiente forması giyen Kevin Lomonaco oldu.
Arjantin basınından El Crack Deportivo'nun haberine göre sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki stoperin transferi için harekete geçti.
İLK YOKLAMA GERÇEKLEŞTİ
Haberdeki detaylara göre Fenerbahçe, oyuncunun temsilcisi aracılığıyla ilk nabız yoklamalarını gerçekleştirdi.
5 MİLYON EURO REDDEDİLDİ
Haberde, Arjantin kulübünün Lomonaco için Atletico Mineiro'dan gelen 5 milyon euro'luk teklifi reddettiği ve Fenerbahçe'nin bu teklifin üzerine çıkması gerektiği ifade edildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Independiente formasıyla 12 maçta süre alan Lomonaco, 1 asistlik performans sergiledi. Sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.