"KALİTE FARKI O KADAR BÜYÜK Kİ..." "F,Bahçe güle oynaya, belki de pozisyon üretmeden çok farklı bir skorla 3 puanı almasını bildi. Türkiye liginde takımlar arasındaki kalite farkı o kadar büyük ki o kadar korkunç bir uçurum var ki birkaç tane kaliteli ayağın olunca Anadolu'dan puanları alıp geliyorsun. Dün gece de öyle oldu."