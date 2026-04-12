İlkay Gündoğan, Galatasaray kariyerine bir sezon daha devam etmeye hazırlanıyor.
OPSİYONA SICAK BAKIYOR
"Çocukluk aşkım" dediği sarı-kırmızılı ekipte forma giyen tecrübeli futbolcunun, sözleşmesinde yer alan bir yıllık opsiyonun kullanılmasına sıcak baktığı öğrenildi.
FUTBOLU G.SARAY'DA BIRAKMAK İSTİYOR
Fanatik'in haberine göre 35 yaşındaki oyuncunun, futbolu Galatasaray formasıyla bırakmayı planladığı belirtilirken, kulübe transfer olurken önemli bir fedakarlık yaptığı da vurgulandı. Özellikle sezonun kritik dönemlerinde tecrübesini sahaya yansıtması beklenen İlkay'ın performansı yakından takip ediliyor.
GÖZTEPE MAÇINDA BEĞENİLDİ
Teknik heyetin, oyuncunun geleceğiyle ilgili nihai kararı sezon sonunda vereceği ifade edildi. Son olarak Göztepe karşılaşmasında şansını iyi değerlendiren yıldız futbolcunun, önümüzdeki maçta da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
TEKNİK EKİBE DAHİL OLABİLİR
Öte yandan İlkay Gündoğan'ın futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlüğü düşündüğü öğrenildi. Galatasaray yönetiminin ise deneyimli ismi, teknik direktör Okan Buruk'un ekibinde görmek istediği belirtildi.
Başarılı kariyeriyle dikkat çeken İlkay'ın, geleceğiyle ilgili kesin kararını henüz vermediği ve önceliğinin bir sezon daha forma giydikten sonra yol haritasını belirlemek olduğu ifade edildi.