Trabzonspor evinde Aliağa Petkimspor'a mağlup!
Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında sahasında karşılaştığı Aliağa Petkimspor'a 90-84 mağlup oldu.
Yayın Tarihi: 12.04.2026 17:50
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 31-19 geride tamamlayan Trabzonspor, ikinci periyotta 30 sayı üretmesine rağmen devreyi 55-49 geride kapattı. Son periyoda 70-63 geride giren bordo-mavili ekip, son periyotta 21 sayı üretti ve parkeden 91-84'lük skorla mağlup ayrıldı.