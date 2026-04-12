Trabzonspor geçen hafta Galatasaray'ı yenerek zirve yarışında tekrar hedef güncellemesi yapmıştı. Fırtına, bu düşünce ile Alanyaspor karşısına mutlak üç puan için çıktı. İlk devre toplu ve topsuz oyunun tüm kontrolü bordo mavililerdeydi. Alanyaspor topu rakibine bırakarak 5-2-3 gibi formasyonla oynadığı gibi kendi ceza sahasına yakın bir yerde yaptığı derin savunma anlayışı ile Fırtına'yı set hücumu oynamaya yönlendirdi.
Fatih hocanın bu yalnız durdurmaya yönelik rakibin anlayışına karşı top ayağında iken 3-1-6 dizilişi doğru taktiksel düşünceydi İki kenar beki Pina ve Mustafa hücumda top aldı. Zubkov ve Nwakaeme iç koridora girdi, bunlara Ozan da destek verdi. Augusto'nun yanına özelikle çizgiden getirdikleri toplarda rakip ceza sahasına kalabalık girmek doğru bir düşünceydi. Top kaybında anında verilen doğru pres reaksiyonu ile kazanılan toplarla rakip yarı alanında kalarak çok geriye koşmadılar. Bu iyi oyun anlayışı ile az öz pozisyonlar buldular ama değerlendirmediler. Bir de bunu çok fazla üretkenliğe çeviremediler.
İkinci yarı Ozan'la golü bulmalarına rağmen çok çabuk gol yemeleri maçın gidişatını etkiledi. Biraz daha dakikalar geçseydi çok rahat ikinci golü bulabilirlerdi. Onuachu'nun eksikliğini çok fazlasıyla hissettiler. Fatih hocaya her zaman inanmış biri olarak bu maç özelinde şunu söylemek istiyorum. Oyun başlangıcı, devre arası ve ikinci yarı oyuncu seçimlerini ve de zamanını bir daha gözden geçirmesi iyi olur. Trabzonspor önemli bir virajda iki puan bıraksa da hiç motivasyonunu kaybetmeden kalan maçlarına odaklanmalı. İki kulvarda gidilecek yolları ve hedefleri var. Bunları gerçekleştirebilecek en önemli birbirlerine sağlam bağları ve hedefleri var.
ZEKİ UZUNDURUKAN - İNCE İNCE DOĞRADI
Maçın hakemi Mehmet Türkmen, Alanya Oba Stadı'na adeta Trabzonspor'u şampiyonluk yarışının dışına itmek için gelmiş gibiydi. PFDK, cezaları ile Trabzonspor'u yerle bir eder! MHK, atağı hakemlerle Trabzonspor'u durdurmak için akıl tutulması düdükler çalar. Dün Alanya'da sadece Mehmet Türkmen değil, VAR Odası da işbaşındaydı. Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Türkmen'in 'devam' dediği penaltı pozisyonunda 'izleme' tavsiyesinde bulundu. Bana göre tartışmalı bir penaltı. Böyle pozisyonlarda penaltı verilmediğini bu gözler çok gördü! Ama bu VAR Odası neden hep Trabzonspor maçlarında işbaşı yapıyor da diğer maçlarda uyuyor! Mehmet Türkmen ilk yarının son anlarında Trabzonspor'un gollük atağını faul gerekçesiyle kesti.
Bu pozisyonda kaleci Victor topa çıkıyor ve takım arkadaşıyla çarpışıyor. Hakem faul düdüğü çalıyor. Komik ötesi bir karar! Ayrıca yine ilk yarıda Trabzonspor rakip kalede gol ararken, 45'te ilk yarıyı bitiriyor. Yani pozisyonu kesiyor. Folcarelli'ye sarı kart gösterip cezalı duruma düşmesine neden oluyor. Pozisyonun sarı ile uzaktan yakından alakası bile yok. Bir hakem ancak bu kadar kötü bir maç yönetebilirdi! O yüzden Dünya Kupası'na 42 farklı ülkeden hakem çağrılırken, Türkiye'den çağrılmadı. MHK eseri ile gurur duysun! Bu ayıp da onlara yeter!
Maça gelecek olursak... Alanyaspor, Trabzonspor'a hep ters gelen bir takım! Daha önce Bakasetas'ın golü ile Trabzonspor'u şampiyonluktan etmişlerdi. Pereira'nın öğrencileri dün maç boyunca sadece savunma yapmayı düşündü. Ta ki Trabzonspor golü bulana kadar! Alanyaspor sahaya top oynamaya değil, savunma yapmaya çıkmış. Tam da Onuachu'yu çağıran bir maç oldu. Bu sezon ilk kez hem Onuachu ve hem de Muçi'siz sahaya çıktı bordomavililer. İki oyuncunun eksikliğini o kadar çok hissetti ki Trabzonspor! Onuachu sahada olsaydı ilk yarıda farka gidebilirdi Trabzonspor! Neredeyse 40 yaşına gelen Nwakaeme ile 84 dakika oynayan bir Trabzonspor düşünün! Fatih Tekke ne yapsın! Eldeki malzeme bu! Devre arasında net oyuncular istedi yönetimden. Lovik, Umut Nayir ve Nwaiwu alındı. Nwaiwu yok yere bir penaltı yaptırdı! Ama çok iyi maçlar da çıkardı Nwaiwu! Umut Nayir ve Lovik'in ise takıma bir katkısı olmadı şu ana kadar!
Trabzonspor'un şampiyonluktaki rakipleri ocak ayında 50-60 milyon euro'ları harcarken, Trabzonspor tutumluluk yaptı. Fatih Tekke bu kısıtlı kadrosu ile buralara kadar geldi. Bu takım bitime 5 maç kala hâlâ şampiyonluk yarışının içinde! Dün özellikle ilk yarıda çok da iyi oynadı bordo-mavililer! Ama bazen kısıtlı kadro ile işler yolunda gitmiyor işte! Trabzonspor dünkü oyunu ile galibiyeti hak etti. Maçın hakkı beraberlik değildi. Ama hakem faktörü devreye girdi. Kısıtlı kadro Fatih hocanın elini kolunu bağladı. Bordo-mavililer, bu zor şartlar altında Alanya'da iki puan bırakarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Trabzonspor belki mutlu sona ulaşamayacak ama taraflı tarafsız herkesin gönlünde taht kurdu Fatih hoca ve öğrencileri! Şimdiden 'Gönüllerin Şampiyonu' apoletini taktı Trabzonspor!
MUSTAFA ÇULCU-BU LİGİN HAKEMİ DEĞİL
Mehmet Türkmen yer alma, pozisyon takibi, oyun okuma, hareketlenme, fauller, kartlar konusunda hiç gelişim gösteremeyen bir hakem. Koşacağı yerde duruyor duracağı yerde koşuyor. Saha içinde tuhaf aksiyonlar gösteriyor ve pandomim sanatçısı gibi beden dili kullanıyor. İlk yarıyı bitiriş şekli tam bir skandal. Maçın üzerinde kendi kurallarını uygulama bu derece ego ve kibirli hakemlik yapma gücünü ona kim veriyor merak ediyorum? Nwaiwu ceza alanı içinde topa elle temas edince Alanyaspor lehine VAR'dan doğru bir penaltı kararı geldi. 2 numaralı yardımcı 3 metre geride kalmış. Güven elle oynadı diye ilginç bir bayrak kaldırıyor! Hakemin performansını UEFA'dan bir scout izlese bırakın FIFA kokartını 'Bu ligin hakemi değil' diye rapor verir ki bize göre de öyle zaten.