Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, bu akşam komşusu Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ligde son üç maçını kayıpsız geçen ve zirve takibini sürdüren bordo-mavililer, haftaya 54 puanla 3. sırada giriyor. Son üç lig maçını kazanan Çaykur Rize ise 30 puanla 9. basamakta. Hafta içinde kulübün unutulmaz futbolcularından ve yardımcı antrenörü Orhan Kaynak'ın vefatıyla sarsılan Fırtına, karşılaşmaya hazırlanmakta zorlandı. Kaynak'ın ani kaybının şokunu atlatmaya çalışan bordo-mavililer, Çaykur Rize'li yenerek ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puanları eşitilemek istiyor. Kanarya dün Karagümrük'e yenildi, Trabzonspor umutlandı.



4 FUTBOLCU KART SINIRINDA



Karadeniz devinde bu akşam oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Bordo- mavililerde kaptan Stefan Savic'in yanı sıra Christ Oulai, Folcarelli ve Muçi, Rize karşısında kart görmeleri halinde gelecek hafta çarşamba günü oynanacak Eyüpspor karşılaşmasında görev yapamayacak.



SAVIC ILE NWAIWU OYNAYACAK



Fotomaç'ın haberine göre, bordo mavili takımda devinde sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Vişça, Çaykur Rize mücadelesinde görev alamayacak. Ligdeki son iki maçta forma giyemeyen Folcarelli'nin ise bu akşam görev alması bekleniyor. Batagov'un yokluğunda Savic ile Nwaiwu ikilisi forma giyecek.



TEKKE HİÇ YENİLMEDİ



Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Çaykur Rizespor'a karşı çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. 48 yaşındaki çalıştırıcı söz konusu karşılaşmalarda 2.60 puan ortalaması yakalamayı başardı.



RECEP UÇAR ÜSTÜNLÜĞÜ



İki teknik adamın birbirlerine karşı rekabetinde ise Recep Uçar'ın üstünlüğü bulunuyor. Uçar, Fatih Tekke'ye karşı oynadığı 4 maçta 3 galibiyet alırken 1 kez mağlup oldu ve 2.25 puan ortalaması yakaladı. Fatih Tekke ise aynı karşılaşmalarda 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 0.75 puan ortalamasında kaldı.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.



Çaykur Rizespor: Fofana, Samet, Sagnan, Mithat, Hojer, Taylan, Mebude, Mihaila, Olawoyin, Zeqiri, Sowe.