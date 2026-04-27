Fatih Tekke: Sorumlusu ben ve ekibimdir!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Skordan dolayı Konyaspor'u tebrik ediyorum. İlk yarı belki de 13 aydır en kötü oynadığımız, her şeyiyle kötü bir ilk yarıydı. Rakibin attığı goller kadar kaçırdıkları da var. Bizim de belki 2 tane pozisyonumuz var. Genel hatlarıyla tempo, istek ve konumlanma olarak hiçbir şey görmedik. Tamamen sorumlusu Fatih Tekke ve ekibidir.

İkinci yarı ise alabileceğimiz tüm riskleri aldık ve uzun toplarla oynamaya çalıştık. Rakibin de yaslanmasıyla Tony üzerinden oynamaya çalıştık. Maç dönebilirdi, istek ve arzu gayet iyiydi. 1 oyuncunun olmayışı, çok oyuncunun olmayışı anlamına geliyor. Her maçta doğru duyguyla oynamak durumundasın. Her maça en az 2, bazen 3 risk aldığımızda 4 planla hazırlanıyoruz. İlk yarı hiçbir şey yoktu. Uzun zamandır bu kadar kötü bir ilk yarı oynadığımı hatırlamıyorum.

İkinci yarı kontrolü biz tuttuk ama mevcut oyun şeklimizde kenarlardan uzun toplara dönerek 1 gol bulduk. Ofsayttan kesilen bir gol var. Geçiş olmadı ama olabilirdi. Ortaların iyi gelmemesi, topu bulamayış gibi birçok neden sayılabilir. İkinci yarıda arzu oluştu ama yetmedi.

Bu oyunda 'ben iyiyim, yaparım' değil, 'ben en iyisini yapmalıyım' demek lazım. Kendimi sorumlu buluyorum. Mevcut süreçte hâlâ ikincilik için şansımız var. Üçüncülük ise önce yakalamamız gereken bir hedef. Böyle bir ilk yarı oynayıp kaybetmek üzücü. Olabildiğince kullanabildiğimiz oyuncuları kullandık. Sezon sonuna gelirken oyuncuların iç dünyasında ne düşündüğünü biz söylüyoruz ama neticede insanız. Konyaspor'u tebrik etmek lazım. İlk maçta kendi karakteristik özelliğimizi göstermemiz gerekiyor."