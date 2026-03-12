Danimarka ekibi FC Midtjylland'da top koşturan milli futbolcu Aral Şimşir, bu sezon gösterdiği performanstan kariyer hedeflerine, Trabzonspor'dan aldığı transfer teklifinden milli takıma kadar birçok konuda İHA'ya konuştu.

9 yaşında futbol hayatına başladığını ve 15 yaşına kadar alt yaş kategorilerinde farklı takımlarda top koşturduğunu belirten Aral, daha sonra Kopenhag, Brondby gibi kulüplerin de kendisini istemesine rağmen Midtjylland'ı tercih ettiğini söyledi.

"BU SEZON BU SEVİYEDE OYNAMAMDA ETKEN SAKATLANMAMAM"

Bu sezon Midtjylland ile tüm kulvarlarda çıktığı 41 maçta 11 gol ve 18 asiste imza atan, ayrıca Danimarka Süperliga'da ise 21 müsabakada ortaya koyduğu 8 gol, 13 asistlik performansla birlikte 'Şubat ayının oyuncusu' da seçilen 23 yaşındaki futbolcu, kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor.

Aral, geçmiş sezonlara göre neleri daha farklı yapıp bu istatistiklere ulaştığına dair görüşlerinin sorulması üzerine, "Tek sebep sakatlanmamam. Geçen sezon çok fazla sakatlık geçirdim aynı yerden. Ondan önceki sezon da aynısı oldu. Bu sezon bu seviyede oynamamda etken sakatlanmamam. Tabii ki bazı şeylerde daha profesyonelim, bazı şeyleri daha ciddiye alıyorum ama sakatlanmamam büyük etken" cevabını verdi.

"DANİMARKA'DA OSİMHEN, SANE GİBİ FUTBOLCULARI GETİREMİYORLAR"

Midtjylland'ın altyapıya verdiği öneme değinen Aral Şimşir, Danimarka futbolunu diğer ülkelerden ayıran en büyük farkın ise 'disiplin' olduğunu vurguladı. Milli futbolcu, "Danimarka'nın ekonomisi Türkiye'nin ekonomisi gibi değil. Onlar Osimhen, Sane gibi futbolcular getiremiyorlar. Takım olarak ofansif ve defansif anlamda çok disiplinliler. Burada o kadar büyük bir disiplin var ki kimse takımın üstünde değil. Hiç kimse. Buraya gelen herkes ne kadar iyi bir oyuncu olursa olsun savunma konusunda elinden geleni yapma isteğine sahip oluyor. İlk geldiğimizde inanılmaz oyunculara sahiptik. Öyle futbolcular vardı ki Barcelona, Real Madrid istiyordu. İyi olsalar bile defansif olarak antrenörün istediğini yapmıyorsan oynatmıyordu. Ofansif olarak ne kadar iyi olursan ol, hiç fark etmez. Defansif olarak antrenörün istediğini yapmıyorsan oynamıyorsun. Burada çok disiplin var. Buranın sadece Türkiye'den değil, birçok yerden farklı olduğunu söyleyebilirim. Çok zor ve disiplinli bir lig" ifadelerini kullandı.

"İSPANYA LİGİNDE OYNAMAYI ÇOK İSTERİM"

Aral, küçüklüğünden itibaren Avrupa'nın büyük takımlarında forma giymeyi hayal ettiğini dile getirdi. Futbol stiline İspanya'yı daha yakın bulduğunu da aktaran başarılı futbolcu, "İspanya liginde oynamayı çok isterim. Ama babam 'Nerede mutluysan orada oyna' der hep. O da bende biraz takıntı oldu. Mutlu olduğum bir yere gitmeyi isterim. Mutlu olduğumda daha iyi performans gösteriyorum" şeklinde konuştu.

Aral Şimşir, İspanya'da da Barcelona veya Real Madrid'de oynamayı hedeflediğini belirtti.



"MESSİ VE HAZARD'I ÖRNEK ALIYORUM"

Ay-yıldızlı futbolcu, örnek aldığı futbolcuların başında Lionel Messi'nin geldiğini söylerken, "Ama Eden Hazard'ı da örnek alıyorum. Oyun stilimizde biraz benzerlik var. Onun da kalçası biraz büyük, benimki de öyle. Vücut olarak kendimi onunla kıyaslıyorum. Aktif oynayanlardan da Rayan Cherki olur. Onu da çok beğeniyorum" dedi.

"TRABZONSPOR'UN BENİMLE İLGİLENMESİNİ MOTİVASYON OLARAK GÖRDÜM"

Kış transfer döneminde Trabzonspor'dan teklif aldın mı? sorusuna Aral, şöyle cevap verdi:

"Teklif geldi. En büyük hayallerimden biri daha iyi bir lige, daha büyük bir kulübe gitmek. O ara sıcak bakıyordum. Trabzonspor, Türkiye'de çok büyük bir kulüp. Ben bunu daha çok motivasyon olarak gördüm. Öyle büyük bir kulübün beni istemesi, daha çok motive etti. Midtjylland'ın satmayacağından emindim. Çünkü çok iyi bir dönemdeyiz. Hem Avrupa Ligi, hem kupa hem ligde çok iyi gidiyoruz. Sıcak bakmadıklarını biliyordum. Trabzonspor'un benimle ilgilenmesini motivasyon olarak gördüm. Tabii ki yaza nasıl olacak orasını bilemem."

"AVRUPA'DA OYNAMAKTAN YANAYIM"

23 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da futbol oynama isteğinin daha ağır bastığından da bahsetti. Şimşir, "Hayalim Avrupa'da, büyük kulüplerde oynamak. Futbol o kadar hızlı gidiyor ki ne olacağını bilemiyorum. Ama tabii ki biraz daha Avrupa'dan yanayım" cümlelerine yer verdi.

"BÜYÜK İHTİMALLE MİDTJYLLAND'DA SON SEZONUM"

Büyük ihtimalle Midtjylland'da son sezonunu geçirdiğini sözlerine ekleyen Aral, "Zaten kulüple de görüşmüştük. Yakında 24 yaşına gireceğim. En mantıklısı yaza ayrılmak. Tabii ki o da kendime bağlı. Böyle yüksek seviyede tutarsam kendimi çok daha kolay olur. İnşallah sezonun geri kalanı sakatlıksız geçer. Ondan sonra Allah'ın izniyle güzel bir transfer olur" değerlendirmesinde bulundu.

"MİLLİ TAKIMA HİÇ DÜŞÜNMEDEN 'EVET' DEDİM"

Aral Şimşir, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığı sürecin nasıl geliştiğini de anlattı. Aral, "Aradılar, hemen 'evet' dedim. O zaman Trabzonspor'a karşı Youth League oynamıştık FC Midtjylland ile. Birkaç gün sonra Tolunay Kafkas hoca aramıştı. O ara U21 takımının antrenörüydü. 'Aral, seni U21 Milli Takımı'na istiyorum. Biz her şeyi halledeceğiz. Gelmek ister misin?' dedi. Bir saniye düşünmedim. O da benim için büyük bir hayaldi. Süreç çok kısaydı. Hiç düşünmeden 'evet' dedim. Ondan sonra kamptaydım" diye konuştu.

Türkiye U21 Milli Takımı'na gittikten sonra Danimarkalı yetkililerden telefon aldığını söyleyen Şimşir, "'U21 takımında oynadıktan sonra Danimarka Milli Takımı'na geri geçemezsin' demek için aradılar. Ben de kuralın nasıl olduğunu bildiğimi söyledim" dedi.

"DÜNYA KUPASI'NA GİDECEĞİMİZDEN ÇOK EMİNİM"

Milli oyuncu, A Milli Takım'ın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile ardından da finali kalınması halinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle oynayacağı maçlar hakkında görüşlerini, "Yüzde 100 geçeceğimizi söylemek isterim. Takımda o kadar kaliteli, iyi futbolcular var ki ben de Allah'ın izniyle gitmeyi isterim. Ama olmazsa da elbet vardır bir hayır. Ben kendime odaklanıyorum; nasıl daha iyi oynarım, nasıl daha profesyonel olurum diye. Bu performansımı devam ettirirsem en kısa zamanda milli takıma gideceğim inşallah. İnşallah da Dünya Kupası olur. İlk gittiğimde orada bulunmak öyle bir duyguydu ki.. O kadar kaliteli futbolcular var ki Dünya Kupası'na gitmeyeceğimizi düşünemiyorum. O yüzden çok eminim gideceğimizden" şeklinde aktardı.

"KAMPTAN SONRA MONTELLA İLE İLETİŞİMİM OLMADI"

Milli takıma katıldığı son kampın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile iletişim kurmadığını hatırlatan Aral, "Geçen sefer de beni aramadı. Birden bire babam aradı ve A Milli Takım'a gideceğimi söylemişti. Ama kampta çok iyi iletişim vardı. Bazı şeyleri daha iyi yapabilelim diye o anlamda iletişim vardı. Kamptan sonra iletişimim olmadı henüz" dedi.

"TAKIM HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDİYOR"

Aral Şimşir, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) milli takımın çok iyi bir performans gösterdiğini ve o günden bu yana takımın daha da iyiye gittiğini belirtti. 23 yaşındaki futbolcu, "Bunun çok büyük bir turnuva olduğunu söyleyebilirim. Ama Türkiye Milli Takımı'nın daha da ileriye gitmesini umuyordum. Hollanda'ya karşı oynadıkları maçı düşündüğümde bence Hollanda'dan çok daha iyiydiler. Bunu açıkça söyleyeceğim; Hollanda'dan daha iyiydiler. Hollanda'nın sahip olduğu oyuncularla Türkiye Milli Takımı'nın oyuncularını kıyasladığınızda elbette bir fark var. Ama bu farkı sahada hissetmiyorsunuz çünkü biz de onlar kadar iyiyiz. Büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak Türkiye Milli Takımı için çok güzel bir turnuva olduğunu düşünüyorum. O zamandan bu yana sürekli daha iyiye gidiyorlar. Macaristan'a karşı oynanan maçı milli takımla beraberken izlediğimi hatırlıyorum. Gürcistan'a karşı oynanan maçı da izledim. Birçok maçı takip ettim. Takım her geçen gün daha iyiye gidiyor. Çok gol atıyorlar ve çok fazla gol yemiyorlar. Bu yüzden çok iyi olduğunu söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.

'3 yıl içinde kulüp ve milli takım düzeyinde hedeflerin ne?' şeklindeki soruyu Aral, "Kulüp için; dünyanın en iyi 10 kulübünden birinde olmak. Milli takım için de Türkiye Milli Takımı için çok önemli bir oyuncu olmak" diye cevaplandırdı.

"FENERBAHÇE'NİN OLMASINI İSTERDİM"

Şimşir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaşacakları Nottingham Forest'in, bir önceki turda Fenerbahçe ile oynadığı müsabakayı izlemediğini dile getirdi. Aral, "Fenerbahçe'nin olmasını isterdim. Geçen sezon da Fenerbahçe'ye karşı oynamıştık. Maalesef evimizde oynamıştık. Dışarıda oynamayı denemek isterdim. Büyük bir taraftarın önünde, 50 bin kişinin önünde oynamak isterdim" ifadelerini kullandı.