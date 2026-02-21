Sezon başında Trabzonspor'dan Beşiktaş'a kiralık olarak gönderilen Ernest Muçi, bordo-mavililerde kendini buldu. Fatih Tekke'nin takımda kalmasını çok istediği Arnavut futbolcu için Trabzonspor yönetimi kararını verdi. İşte Muçi transferinin detayları...

Eylül ayında 1 milyon euro kiralama bedeliyle Beşiktaş'tan kadroya katılan Ernest Muçi, ilk etapta beklenen performansı gösterememişti. Fakat 13. haftadaki Başakşehir maçı, kırılma anı oldu. Sonradan oyuna girdiği mücadelede attığı 2 golle zaferi getiren Arnavut yıldız, sonrasında müthiş bir seri yakaladı. Ligde forma giydiği son 10 karşılaşmanın 8'inde rakip fileleri havalandıran Muçi, bu periyotta tam 10 gol attı, 3 de asist yaptı. Muçi, Türkiye Kupası'nda da çıktığı 4 maçta 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Onuachu'nun ardından Trabzonspor'un hücumdaki en etkili ismi olan Muçi, toplamda oynadığı 22 mücadelede 13 kez ağları sarstı ve 5 gol pası verdi. Kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Muçi konusunda karar verildi. Teknik direktör Fatih Tekke, Arnavut yıldızın takımda kalmasını istedi. Fotomaç'ta yer alan habere göre Trabzonspor yönetimi, Muçi için harekete geçiyor.

FIRTINA'YA GÖRE 7.5 MILYON EURO

KAP açıklamasına göre; 8.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu var. Bu rakam 5 taksit halinde ödenecek. Trabzonspor tarafı, 1 milyon Euro'luk kiralama ücretinin bu bedelden düşeceğini söylüyor. Dolayısıyla 1.5 milyon Euro'luk 5 taksitte Muçi'nin tapusunun alınacağı belirtiliyor. Anlaşmaya göre Karadeniz devi, ilk taksiti yatırdığında Muçi resmen Trabzonspor'un oyuncusu olacak. Sezon bitmeden bu operasyonun gerçekleşmesi ve Muçi'nin Fırtına'da ilk transfer olması bekleniyor.