Trabzonspor ile ilgili İtalyan basınından yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Dün çıkan haberlerde, bordo mavililerin Torino'nun 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan ile ilgilendiği öne sürüldü. Serie A gibi üst düzey bir ligde forma giymesi, teknik kapasitesi ve oyun disiplini, Karadeniz devinin ilgisini artıran unsurlar arasında gösteriliyor. 1.75 boyundaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Bu sene 11 maçta 542 dakika forma giyen genç futbolcu ile Torino'nun da devam etmek istediği öne sürüldü. Beşiktaş'ın 2022'de 4.5 milyon euro'ya İtalyan ekibine sattığı Emirhan, geçen sezon Başakşehir'de kiralık oynamıştı.