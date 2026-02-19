Karadeniz devi devre arasında Norveç 1 Ligi Eliteserien takımı Sarpsborg'da forma giyen Daniel Karlsbakk için girişim yapmıştı. Ama bu transfer gerçekleşmedi. Konuya açıklık getiren 22 yaşındaki Norveçli forvet oldu. TV2'ye açıklamalarda bulunan Karlsbakk, "Trabzonspor beni istedi. Çok cazip bir teklif sundular. 100 milyon Norveç kronu bonservis ödemeye hazırlardı. Türkiye'de taraftarlar söylentileri duyunca çok hızlı reaksiyon veriyor. Gerçekten büyük bir ilgi vardı. Trabzonspor'un ilgisi beni heyecanlandırdı" dedi.

TUTKULU TARAFTARI VAR

Trabzonspor gibi büyük bir kulüpten gelen teklifin kendisi açısından önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan 1.94 boyundaki yıldız, "Görüşmeler kulüpler arasında yapıldı. Beklemek ve sürekli düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da oyuncu için en zor tarafı. Stresli dönemdi. Büyük bir lig, güçlü takımlar ve tutkulu taraftarlar var. Üst düzey oyunculara karşı oynamak beni heyecanlandırdı. Trabzonspor büyük bir kulüp. Türkiye'ye gitmeye hazırım. Gelişimim için iyi bir fırsat olabilirdi. Aynı zamanda burada da mutluyum" diye konuştu.

TRONDSEN'DEN BİLGİ ALDIM

Karlsbakk, Trabzonspor hakkında bilgi almak için daha önce bordo-mavili formayı giyen Anders Trondsen ile de görüştüğünü söyledi. Trondsen'in kulüp hakkında olumlu şeyler aktardığını belirten 22 yaşındaki forvet, "Nasıl bir ortam olduğunu merak ettim. Bana kulüp ve şehir hakkında güzel şeyler anlattı" ifadelerini kullandı.