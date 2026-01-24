Trabzonspor, resmi sosyal medya hesabından Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Christ Inao Oulai hakkında bir paylaşım yaptı ve sarı-kırmızılılara yanıt verdi.
Galatasaray'ın 42 numaralı forma paylaşımına Trabzonspor'dan yanıt gecikmedi. Bordo-mavililer, 42 numarayı giyen Christ Inao Oulai paylaşımıyla sarı-kırmızılılara göndermede bulundu.
İŞTE O PAYLAŞIM
Kendinizi bu kadar paralamayın. Konuya ilişkin yanıtımız ektedir 👇🏻 https://t.co/lUPhDNduIt pic.twitter.com/rXsn9uwwnK— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 24, 2026