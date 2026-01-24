CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan G.Saray'a Oulai paylaşımı! Trabzonspor'dan G.Saray'a Oulai paylaşımı! 21:13
G.Saray’ın yeni transferi Noa Lang tribünde G.Saray’ın yeni transferi Noa Lang tribünde 21:02
Sara sezonun en erken golünü attı Sara sezonun en erken golünü attı 20:10
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 19:30
Guardiola'dan G.Saray maçı öncesi sakatlık açıklaması! Guardiola'dan G.Saray maçı öncesi sakatlık açıklaması! 18:49
F. Karagümrük-Galatasaray maç bilgisi! F. Karagümrük-Galatasaray maç bilgisi! 18:06
Daha Eski
F.Bahçe'de Beto gelişmesi! F.Bahçe'de Beto gelişmesi! 17:53
F. Karagümrük-Galatasaray | CANLI F. Karagümrük-Galatasaray | CANLI 17:37
G.Saray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geliyor! 15:35
Beşiktaş'tan Thilo Kehrer için flaş teklif! Beşiktaş'tan Thilo Kehrer için flaş teklif! 15:14
Thiago Almada sessizliğini bozdu! Thiago Almada sessizliğini bozdu! 14:56
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı! Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı! 14:40
Trabzonspor'dan G.Saray'a Oulai paylaşımı!
Trabzonspor'a Rumen sol kanat!
Gönül Dağı 203. Bölüm fragmanı yayında
Metabolizma neden zamanla yavaşlar?