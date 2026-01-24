İkinci yarı tabii ki bu oyun Onuachu'yu çağrıyordu ve onunla beraber diğer tecrübeli isim olan Zubkov'un sorumluluk alması bekleniyordu. Nitekim ikisi de farkını gösterip alınan 3 puanda büyük pay sahibi oldular. Oulai iyi oyuncu ama gol ve asist olarak takımına daha fazla katkı vermesi lazım. Yeni iki savunmacının Nwaiwu ve Lovik'in, performansını değerlendirmek için biraz zamana ihtiyaç var gibi görünüyor.