Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Oulai ile ilgili önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Son olarak Galatasaray'ın talip olduğu 19 yaşındaki futbolcu için abisinden çarpıcı bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor forması giyen Christ Oulai için önemli bir transfer gündemi yaşanıyor.

Yurt dışından takımların devrede olduğu 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu için Galatasaray da harekete geçti ve Trabzonspor ile görüşme yaptı.

Bu gelişmelerin ardından Oulai'nin abisinden bir açıklama geldi.

Oulai'nin abisi Charles yaptığı paylaşımda, "Herkes Oulai'nin Trabzon'da olmaktan mutlu olduğunu ve önündeki maçı düşündüğünü bilsin." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Oulai, bu sezon bordo mavili formayla 11 resmi maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.