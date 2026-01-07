Trabzonspor’un transfer listesine aldığı Samuel Kotto, Avrupa’da forma giyen genç savunmacılar arasında dikkat çekiyor. Belçika ekibi Gent’te oynayan 22 yaşındaki sol ayaklı stoper, performansıyla birçok kulübün radarına girmiş durumda. Peki Samuel Kotto kimdir, hangi mevkide oynuyor ve kariyerinde hangi takımlar var?

Samuel Kotto kimdir, kaç yaşında, nereli? Trabzonspor, savunma hattını güçlendirmek için rotasını Belçika'ya çevirdi. Bordo-mavililerin, Gent forması giyen Samuel Kotto ile ilgilendiği öğrenildi. 22 yaşındaki Kamerunlu sol ayaklı stoper, genç yaşına rağmen Avrupa tecrübesiyle öne çıkıyor. Kamerun doğumlu olan Samuel Kotto, profesyonel kariyerini Gent'te sürdürüyor. Kulübüyle olan kontratı 2028 yılına kadar devam eden savunmacı için transfer şartlarının araştırıldığı belirtiliyor. Bu gelişmenin ardından futbolseverler, Samuel Kotto'nun kariyeri, yaşı ve hangi ülkeden olduğu gibi detayları merak ediyor. Peki, Samuel Kotto kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

SAMUEL KOTTO KİMDİR?

Samuel Junior Kotto, 3 Eylül 2003 doğumlu Kamerunlu profesyonel futbolcudur. Stoper mevkisinde görev yapan Kotto, kariyerini Belçika Pro Ligi ekiplerinden Gent'te sürdürmektedir. Sol ayağını etkili kullanan savunmacı, genç yaşına rağmen Avrupa futbolunda önemli bir tecrübe edinmiştir.

KOTTO'NUN KARİYERİ

Samuel Kotto'nun Avrupa yolculuğu 2021 yılında başladı. Başarılı geçen deneme sürecinin ardından 9 Mart 2022'de Malmö FF ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Sözleşmeden kısa bir süre sonra gelişimini sürdürmesi amacıyla BK Olympic takımına kiralandı. Kotto, 2022 sezonunu İsveç ekibi Olympic'te tamamladıktan sonra 2023 sezonu için Malmö FF'ye geri döndü.

Genç savunmacı, profesyonel kariyerindeki ilk resmi maçına 4 Mayıs 2023'te Varbergs BoIS karşısında çıktı. Karşılaşmanın 81. dakikasında Taha Ali'nin yerine oyuna girerek sahaya adım atan Kotto, böylece üst düzey futbol kariyerine resmen başlamış oldu. Samuel Kotto, kariyerinde önemli bir adım atarak 20 Ocak 2025 tarihinde Belçika Pro Ligi ekiplerinden Gent ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transferle birlikte Belçika futboluna adım atan Kamerunlu stoper, Avrupa'daki yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.