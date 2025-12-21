Teknik direktör Fatih Tekke, yurt içi transferine de yeşil ışık yakmış ve "Olabilir" demişti. Fotomaç'ın haberine göre, gündeme gelen isimlerden birisi de Yusuf Sarı. 2019-2022 yılları arasında bordo mavili formayı giyen 27 yaşındaki sağ kanat transfer listesine eklenmiş durumda. Sol kanat ve forvette de oynayabilen 1.68 boyundaki futbolcunun Başakşehir ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Değeri 3.5 milyon euro olan Yusuf, Trabzonspor formasıyla çıktığı 69 maçta 5 gol atmış ve 6 da asist yapmıştı. Tekke'nin alternatifli kadro için istediği tecrübeli futbolcu için devre arasında İstanbul ekibiyle iletişime geçilmesi bekleniyor. Tekke'nin yetenekli ve oldukça hızlı bir futbolcu olan Yusuf Sarı'yı kadrosunda görmek istediğini dile getirildi. Bu sezon 9 Süper Lig maçına (637 dakika) çıkan Sarı, 2 asist yaptı.