Trabzonspor'un Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zubkov antrenman öncesinde düzenlenen basın toplantısı açıklamalarda bulundu.

İŞTE ZUBKOV'UN SÖZLERİ

"Takımımız için çok sıkı çalışıyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

BU SEZON SKOR KATKISI OLARAK GEÇEN SENENİN GERİSİNDE KALMASIYLA İLGİLİ "Kesinlikle robot değilim. Takım için elimden gelenin en iyisini her zaman en iyisini vermeye çalışıyorum. Her maç gol ve asist katkısı yapmak isterim ama içinizden geçeni her maç yapamayabiliyorsunuz. Takım için mücadele etmeye ve en iyisini göstermeye devam edeceğim."

BATAGOV VE SIKAN HAKKINDA

"Arseniy Batagov'u kutlamak istiyorum. Milli takımda oynayacak olması onun için büyük bir adım olacak. Performansı ile bunu çoktan hak etmişti. Onu tebrik etmek istiyorum. Danylo Sikan'ı 5-6 yıldır tanıyorum. Her zaman çok çalışan bir oyuncu oldu. Sizin de bahsettiğiniz gibi fazla süre alamadı ama sezon içerisinde mutlaka takıma katkılarda bulunacaktır."