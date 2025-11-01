Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Derbide yerini alan bordo-mavili tribünler Mattia Ahmet Minguzzi hakkında, "Kuzey Unutmaz" pankartı açarak destek oldu.

İşte o anlar…

NE OLMUŞTU?

İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak canice katledilen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında karar çıktı. Cinayeti işleyen iki sanık için tahrik indirimi uygulanmadan en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezası verilirken olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen iki sanık için beraat ve tahliye kararı verildi.