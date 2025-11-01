Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'a konuk olacak.

Bordo mavililerde Fatih Tekke mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEKKE'NİN SÖZLERİ:

Öncelikle Beşiktaş altyapısından çalışan, benim değerli arkadaşım Hikmet, az önce aldığım haber, vefat haberi geldi. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Hayat böyle bir şey. Devam ediyor... Bizim kolay maçımız yok. Burası herkesin malumu. Avrupa'da şu an en formda ekiplerden bir tanesi. Kadrosu kaliteli. Her an iyi oynamalısınız. Biz de Trabzonspor olarak temeller atıyoruz. Genç ve olgun oyuncularla oyun inşa etmeye çalışıyoruz. Durumumuz iyi. Zor bir maç oynayacağımızın farkındayız.

İkinci toplarda ve geçişte Avrupa'nın en iyilerinden biri Galatasaray, kornerlerde de . Ön alan baskıları sert ve şiddettli. Galip gelmeniz için bu anları çok iyi oynamanız lazım. Oyunculara bu hafta söyledim, bunlar kolay değil, genç oyuncular bunlar, hata yapmaktan çekinmeyin dedim, cesaret gösterin dedim. Cesaret fazlasıyla var. Zor maç ama baskıları kırarsak biz buradan 3 puan için umutluyuz açıkçası ama 3 puan da kolay değil. Umarım cesaretimizi tazeleyecek, oyundan kopmadan kompakt şekilde oynadığımız, hak edenin galip geldiği bir maç oynarız.