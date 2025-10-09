Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Beşiktaş'tan kadroya katılan ancak henüz istenen performansı sergileyemeyen Ernest Muçi ile özel bir görüşme yapma kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Transferin son virajında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroya katılan Ernest Muçi, iddialı bir şekilde Trabzonspor'a katılmıştı.

İSTENENİ VEREMEDİ

Transferden önce Fatih Tekke ile yaptığı görüşmede "Beşiktaş'ta kendi bölgemde neredeyse hiç oynayamadım. 10 numarada görev yaparsam, karşılığını fazlasıyla vereceğim. Kendime güveniyorum" diyen Polonyalı yıldız, geride kalan süreçte performansıyla sınıfta kaldı.

KESİK YEDİ

Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarında ilk 11'de başlayan fakat hiç varlık gösteremeyen Muçi, sonrasında kesik yedi.

YAKIN İLGİ

Fanatik'in haberine göre Fırtına'nın hocası, milli arada Muçi ile yakından ilgilenecek ve özel bir görüşme de gerçekleştirecek. Fatih Tekke, 24 yaşındaki yıldızdan katkı almak istiyor.