Trabzonspor'un İstanbul kafilesi belli oldu!
Süper Lig devlerinden Trabzonspor, ligin 7. haftasında mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk alacak. Fırtına'nın kamp kadrosu açıklandı. İşte detaylar...
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 26.09.2025 - 15:38 Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 - 16:30
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Karagümrük'e konuk olacak Trabzonspor'un kadrosu açıklandı. 22 futbolcunun yer aldığı kafilede cezalı olan Okay Yokuşlu ve tedavileri süren Mustafa Eskihellaç ve Benjamin Bouchouari bulunmuyor.
İŞTE TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU
