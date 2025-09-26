Trendyol Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Karagümrük'e konuk olacak Trabzonspor'un kadrosu açıklandı. 22 futbolcunun yer aldığı kafilede cezalı olan Okay Yokuşlu ve tedavileri süren Mustafa Eskihellaç ve Benjamin Bouchouari bulunmuyor.

İŞTE TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU