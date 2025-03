Trabzonspor'da Fatih Tekke farkı!

Bordo-mavili kulübün başında teknik direktor olarak ilk sınavını Başakşehir karşısında veren ve 3-0'lık net bir galibiyet alan Fatih Tekke, tum camiaya umut aşıladı. Henuz oyun olarak beklentiler karşılanmasa da hem farklı galibiyet hem de deplasmandaki 12 maclık hasreti bitmesi yuzleri guldurdu, moralleri yerine getirdi. Goreve geldiği gunden beri en buyuk ihtiyaclarının sonuc olduğunu dile getiren Fatih Tekke, zamanla oyunlarının gelişeceğini vurguluyor.

OYUN DA GELİŞECEK

İlk deplasman galibiyetini alarak moral bulan Trabzonspor'da teknik heyet zaman icerisinde oyun anlamında da gelişeceklerine inanıyor. Taşların yerine oturması ve takımın sisteme adapte olmasıyla pozitif futbolun da sahaya yansıyacağı net bir şekilde gozlendi. Oyun anlamında gelişebilmek icin de milli aranın onemli bir fırsat olarak değerlendirildiği ve takımla daha fazla antrenman yapma şansının geleceği ifade edildi.

TEK YUMRUK OLALIM

Trabzonspor'un başında cıktığı ilk macı kazanan Fatih Tekke, "Allah lutfetti" diye yorumlasa da futbolun Trabzonspor'un oyununa yakışmadığını kabul etti. 3 gunde bir şeylerin değişemeyeceğini aktaran Tekke, şoyle konuştu: "Maca cıkmadan oyuncularıma 'hayattan keyif alın ve oynadığınız oyundan keyif alın' dedim. Kavga edelim beraber. Bu toprakların en onemli ozelliği budur. Kavga edenden kastım da bir yumruk olabilmek icin birlik olmanız gerekiyor."

ÖZKAN SÜMER'DEN ÖRNEK

Fatih Tekke'nin Başakşehir galibiyeti sonrası basın toplantısında soyledikleri de dikkat cekti. Tekke, "Kendimize ait olan bazı oyun felsefeleri var. Benim olmazsa olmazlarımdan bir tanesi on alan baskısı. Bu oyuncuların isteği ve arzusuyla olacak. Bir netlik olacak. Ozkan Sumer'in soylediği gibi 'Her şey belirgin olmalı.' Bu belirginliği topa sahip olarak yapabiliriz. Ritim bulmamız lazım. Ritim icin cok tekrar gerekiyor" diye vurguladı.

EN KÖTÜ SERİ BİTTİ

Bordo-mavililer 12 maç süren deplasman galibiyet hasretini yeni hocası Fatih Tekke ile sona erdirdi. 2024-25 sezonunun geride kalan 12 deplasmanında galibiyeti bulunmayan Trabzonspor, Başakşehir macında bu şanssızlığını kırdı. Başakşehir deplasmanı oncesi 12 dış saha macında 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 5 puan alabilen Fırtına, en kotu serisini bitirdi. Trabzonspor, 1985'ten (14 maç) bu yana en uzun seriyi yaşamıştı.

EVLATLARINIZA GÜVENİN

Jurgen Klopp'un Liverpool donemini ve başarılarını anımsatan Fatih Tekke, "Klopp, 'Bana 4 yıl verin' demişti. Ben şimdi buradan bana 4 ay verin desem, ne dersiniz? Oyunla kimse ilgilenmiyor. Zamana ihtiyac var. Fatih Tekke bile isteye bu camiaya zarar vermek istemez. Bunu biliyorlar. Kendi evlatlarınıza guvenin" goruşu nu dile getirdi.

İLK MAÇTA KAZANDI

Trabzonspor'da Şenol Güneş'in ardından goreve gelen Fatih Tekke ilk maçında galibiyet sevinci yaşadı. 47 yaşındaki teknik adam, Başakşehir karşısında 3-0'lık sonucla kazandı. Fatih Tekke boylece Abdullah Avcı'dan (Kasım 2020) beri takımın başında çıktığı ilk Süper Lig maçını kazanan ilk teknik direktör oldu.

COŞKULU KARŞILAMA

Trabzonspor'un Başakşehir'i deplasmanda mağlup etmesi taraftarları sevince boğdu. Bu sezon ilk deplasman galibiyetinin alınması sonrası taraftarlar soluğu havaalanında aldı. Taraftarlar gece saatlerinde Trabzon'a gelen bordo-mavili kafileyi havaalanında coşkuyla karşıladı. Ozellikle Teknik Direktor Fatih Tekke'ye yoğun tezahuratlarda bulunan taraftarlar "Arkanda sıra dağlar gibi duracağız" sloganları attı.

EKSİKLER DÖNECEK

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Karadeniz devinde sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme ve Stefan Savic'in milli arada calışmalara başlaması bekleniyor. Bordo-mavililer, milli takımlarda bulunan Uğurcan Cakır, Salih Malkocoğlu, Ali Şahin, Batagov, Cham, Banza ve Draguş'tan yoksun olarak calışmalarını surdurecek.