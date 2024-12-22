Trabzonspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, evinde Bodrumspor'u ağırlayacak. Galatasaray karşısında yediği son dakika golü ile maçı 4-3 kaybeden bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında yaralarını sarmak istiyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park'ta oynanacak mücadele öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. 16 puanla 15. sırada yer alan Trabzonspor, taraftarı önünde 3 puanı alarak çıkış yakalamayı hedefliyor. Sakat ve cezalı oyuncuların fazla olduğu ev sahibi takımda Şenol Güneş ve ekibinin nasıl bir 11 ile sahada olacağı merak ediliyor. Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Sivasspor karşısında alan Bodrumspor ise küme düşme hattından çıkmayı hedefliyor. 14 puan ile 17. sırada yer alan Akdeniz temsilcisi, güçlü rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Peki, Trabzonspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Trabzonspor - Bodrumspor maçını canlı takip etmek için tıkla

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Bodrumspor'u ağırlıyor. Mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler, maç saatini beklemeye geçti. Kritik karşılaşma öncesi sakat ve cezalı oyuncuları fazla olan Trabzonspor'un ilk 11'inde sürpriz isimler yer alabilir. Galatasaray karşısında son dakikada yediği golle 4-3 kaybeden bordo-mavililer, evinde oynayacağı maçta moral bulmak istiyor. 16 puanla 15. sırada yer alan ve kötü gidişata bir an önce son vermek isteyen Trabzonspor, etkili oyun ortaya koymayı hedefliyor. İsmet Taşdemir ile 2024-2025 sezonına başladıktan sonra göreve Volkan Demirel'i getiren Bodrumspor küme düşme hattından çıkmak istiyor. Geçtiğimiz hafta Sivasspor karşısında ilk galibiyetini alan Demirel'in Trabzonspor karşısında nasıl bir oyun anlayışıyla çıkacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? İşte kritik karşılaşma öncesi dikkat çeken detaylar...

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TRABZONSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Trabzonspor - Bodrumspor maçı 22 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor - Bodrumspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçın 1'ini kazanabilen Trabzonspor, kötü gidişe dur demek istiyor. 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan bordo-mavililer, geçtiğimiz hafta son dakikalarda yediği golle Galatasaray'a 4-3 kaybetmişti. Derbide gösterdiği etkili mücadele ile dikkatleri üzerine çeken Karadeniz temsilcisi, Şenol Güneş yönetiminde Bodrumspor maçını kazanmayı hedefliyor. Bir an önce üst sıralara çıkmak isteyen Trabzonspor, taraftarına moral vermek istiyor.

BODRUMSPOR'DAN KRİTİK 3 PUAN

2024-2025 sezonuna İsmet Taşdemir ile başlayıp ardından Volkan Demirel'i göreve getiren Bodrumspor, Süper Lig'de mücadele ettiği ilk sezonda küme düşme hattından çıkmak istiyor. 14 puanla 17. sırada yer alan Akdeniz temsilcisi, geçtiğimiz hafta Sivasspor'u 2-0 yenerek uzun süren galibiyet hasretine son vermişti. Volkan Demirel yönetiminde ilk galibiyetini alan Bodrumspor, Trabzonspor karşısında da aynı başarıyı göstermeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR'DA 8 EKSİK

Süper Lig'de transfer sezonuna damga vuran takımların başında gelen Trabzonspor'da sakat oyuncuların yokluğu hissedilme devam ediliyor. Bordo-mavililerin defans ve hücum hattında yaşadığı eksikliklerden dolayı nasıl bir çözüm bulacağı merak ediliyor. Karadeniz ekibinde eksik olan futbolcular ise şunlar:

-Okay Yokuşlu

-Hüseyin Türkmen

-Arseniy Batagov

-Denis Draguş

-Edin Visca

-Stefan Savic

-Serkan Asan

-Serdar Saatçi (Kart cezalısı)

TRABZONSPOR - BODRUMSPOR MUHTEMEL 11

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Ali Şahin, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Cihan, Cham, Nwakaeme, Banza

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Mohammed, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan, Fredy, Seferi, Puscas, Gökdeniz.

SIMON BANZA GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Trabzonspor'a Braga'dan kiralık olarak gelen ve 16 haftada 10 gol kaydeden Simon Banza, gol krallığı listesinde en tepede yer alıyor. Piatek ile aynı sırayı paylaşan Kongolu futbolcu, Bodrumspor karşısında da bordo-mavililerin en büyük gol silahı olacak.

MISLAV ORSIC'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Trabzonspor'a 1 Temmuz 2023'te imza atan ve sakatlığından dolayı uzun süre forma şansı bulamayan Mislav Orsic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Sosyal medya hesabından ayrılığı duyuran bordo-mavililer, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Mislav Orsic arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadelerini kullandı.

BODRUMSPOR GOL ATMAKTA ZORLANIYOR

Süper Lig'de oynadığı maçlarda gol atma problemi yaşayan Bodrumspor, ligin en az gol atan takımları arasında yer alıyor. 16 hafta sonunda 12 defa fileleri havalandıran Akdeniz temsilcisi, oynadığı 9 maçta gol bulamadı.

İKİ TAKIM ARASINDA İLK MÜCADELE

22 Aralık Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ile Bodrumspor, tarihlerinde ilk defa birbirlerine rakip olacak.

TRABZONSPOR - BODRUMSPOR MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor - Bodrumspor maçı hakemi Ozan Ergün oldu. Ergün'ün yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olacak.