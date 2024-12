Turkuvaz Medya tarafından Türkiye'de sporun birleştirici gücü ve çoğulcu yapısına destek verme hedefiyle Turkuvaz Medya Spor Zirvesi düzenlendi.

Bu programda Trabzonspor Başkanı Eruğrul Doğan, açıklamalarda bulundu.

İŞTE DOĞAN'IN SÖZLERİ:

Trabzonspor'da 7. yılım. Daha önce asbaşkanlık dönemim vardı. Kendi gerçeklerimizin farkındayız. Trabzonspor'un gerçekleri, ekonomik değişim yaşamak zorunda olduğunu gösteriyor. Mevcut maliyetleriyle Trabzonspor, sürdürülebilir ekonominin dışındaydı. Sahada başarılı olmak zorundayız, bu gerçek. Sahada başarılı olabilmek için ekonomik özgürlüğü yakalamamız lazım. Üç yıl önce bir şampiyonluk süreci olmuştu ama ekonomik olarak gereksinimleri yerine getiremediğimiz için sonraki dönemde maaşların ödenememesi, başka ekonomik sıkıntılar nedeniyle Trabzonspor istemediğimiz bir dönem yaşadı.

"BORÇ YÜKÜNDEN KURTULMALIYIZ"

Biz Trabzonspor açısından bakınca bir an önce bu borç yükünden kurtulmamız gerekiyor. Bu döneme özgü faiz yapısı çıktı, yüzde 50'nin üstünde bir faiz var. Biz ligi üçüncü tamamladık geçen sezon. Bu sezonun başında sermaye artırımı ve diğer sponsorluklardan gelen paralarla transfer yapabilirdik rakiplerimizin yaptığı gibi. Saygı duyuyorum onlara ama Trabzonspor, 30-35 milyon euro bütçede. Dört büyük takım üzerinden gidersek 6-7-8 katı takımlarla mücadele etmek zorundayız. Taraftarımızın bir kısmı tarafından olumlu karşılanmadı. Bu bir şov sonuçta, bunu transferle değerlendirebilirdik, 'herkesin borcu var' diyorlar. Camianın büyük kısmı da bize hak veriyor. Bankalar Birliği'nden çıkmasaydık, üzerine eklenen borçlarla beraber artık bu ödenemez duruma gelecekti. 2-2.5 milyar Bankalar borcu, yıllık faizi 1.2 milyar civarı. Faiz üzerine yüklenerek geliyor. Herkes buna destek verdi. Bankalar Birliği'nden ilk çıkan kulüp olduk.

"YAPTIĞIMIZ HAMLEYLE..."

Şunu da söylemek lazım, hayatın akışı böyle şeyler getiriyor. Yaklaşık 7 yıl önce, bizim ilk yönetim senemizdi, Bankalar Birliği anlaşması bizim için kurtuluştu. Hiç ödeme yapılamadığı için gelinen zaman içinde borç sürekli arttığı için içinden çıkılmaz hale geldi. Yaptığımız hamleyle Bankalar Birliği anlaşmasından çıktık. Milyarları bulan faiz borcundan çıkmış olduk.

"ŞU ANKİ TAKIM BÜTÇEMİZİN KARŞILIĞINI VERMİYOR"

Doğan, 'Ülkemizde maaş çılgınlığı var. Ödenen paralar sahaya doğru şekilde yansıyor mu?' sorusuna şöyle yanıt verdi: Kendi takımımda bunu düşünmüyorum. Şu andaki kadromuz da bunun karşılığını vermiyor. Diğer kulüpler hakkında yorum yapmak sevdiğim bir şey değil ama genel yapı itibarıyla ödenene maaşlar yüksek. Bunun birçok sebep var, ayrı incelemek lazım, farklı bir konu. Kendi özelimizde konuşursak, şu andaki takım bütçemizin karşılığı bir futbol görmüyorum. Şu anda 2-3 kulübümüz çok farklı harcamalar yapıyorlar. Bildikleri vardır. Onlardan sonra en yüksek harcamayı yapan kulüp durumundayız ama saha sonuçlarımız bunun karşılığını vermiyor.

"OYUNCULARIN BURADA AVRUPA'DAN FARKLI TALEPLERİ VAR"

Büyük kulüpler kendi içerisindeki rekabetten dolayı da maaş artışı oluyor. Türkiye'yi biz çok seviyoruz. Cennet vatanımız diyoruz. Ancak, özellikle Avrupalı oyuncular tarafından çok tercih edilen durumda değil. Buraya belli başlı oyuncuları getirmek için Avrupa'daki maaşlarından daha fazla vermek gerekiyor. Ağırlıklı olarak sorun buradan kaynaklanıyor. Ülkemizin medeniyet seviyesi çok daha ileri gittikçe burada da bir denge olacaktır. İstanbul'a gelen oyuncuyla Trabzon'a gelen oyuncu arasında da fark var. Biz Trabzonlular farklı bakıyoruz oraya, milli mesele ama gelen oyuncuların okul problemleri, sosyal problemleri gibi birçok konu var. Türkiye'ye gelen oyuncu Avrupa'dan farklı ücret talep ediyor, Trabzon'dan daha farklı ücret talep ediyor.

"GELECEK OYUNCULAR DA VAR"

Doğan, 'Şenol Güneş'ten bir transfer listesi geldi mi?' sorusunu ise şu şekilde cevapladı: Dün bu konuyu konuştuk, bu sabah da konuştuk. Hocamızdan ve izleme ekibinden gelen oyuncu talepleri ve görüşler var. Görüştüğümüz ve görüşeceğimiz oyuncular var. Şenol Güneş hocamızdan liste geldi, isimler de gelmeye devam ediyor. Şenol Hocamız şu anda bizim izleme ekibiyle beraber koordineli çalışıyor. Çok emek veriyor. Gelen oyuncular var. Biz bu oyuncularla bu hafta görüşmeye başladık, gelecek oyuncular da var. 1-2 hafta içerisinde sonuç almaya başlayacağız inşallah.

"HOCAMIZIN ÇOK CİDDİ EFORU VAR"

Bu sezon hedeflerimiz devam ediyor. Türkiye Kupası var, Avrupa Ligi için sıralama var. Trabzonspor'da hedefler bitmez. Hem bu seneyi kurtarmak hem önümüzdeki yıllar için planlamalar devam ediyor. Şenol Hocamızın da çok ciddi eforu var. Her gün konuşuyoruz. İnşallah yakın zamanda gelişmeler olacak.

"40-50 MİLYON EURO AÇIĞIMIZ VAR"

Trabzonspor, zenginlerinden destek alamıyor, doğru. Bizim Trabzonspor özelinde, yıllık 40-50 milyon euro açığımız var. Şu anki kadroya bakınca bile... Gelir gider dengesi arasında ciddi fark var. Trabzonspor yeni projeleriyle, gayrimenkul alanında projeler planlıyoruz, ciddi görüşmelerimiz var. Yer taleplerimiz olacak. Belli yatırım projeleri çizdik. Yeni yılla beraber yavaş yavaş paylaşacağız. İşin bir tarafında bu bir süreç. Bundan para kazanılması bir süreç ama hayat durmuyor. Trabzonspor'un eksikleri var. Ne yapılması gerekiyor yapılması lazım. Çeşitli sponsorlarla görüşüyoruz ama büyük değil. Biz ana sponsorluklarımızı rekor rakamlarla verdik. Ufak ufak sponsorluklar için görüşmeler devam ediyor. Trabzonspor'un gelir gider dengesizliği farkını, yıllık sabit getirisi olan gelirlerle beraber kapatmaya çalışmak, aradaki farkı azaltmak. Trabzonspor'un üzerindeki yüklerden kurtulması lazım. Mali yapıyla bu işin yürütülebilir bir hali yok. İlk geldiğim günden para, kasaya giren para 10 milyarı geçti. Çok ciddi rakamlar. Bunlara rağmen borç aynı ve hatta bir kısım yukarıda. Asıl sebepleri kur farkı, insanlar yanlış yorumluyor ama yüzde 100 kur farkı oldu, ödemelerimizin yüzde 80'i yabancı parayla. Ciddi faiz yükü de var. Dediğimiz hamleleri yapamasaydık, Trabzonspor'un 14-15 milyar borcu olacaktı, yıllık faizi de 6.5-7 milyar olacaktı. Bir gerçekle de yüzleşmemiz lazım. Gelir gider dengesizliğimizi çözmediğimiz müddetçe, projelerimiz gerçekleştirsek, bu borcu kapasak bile gelir getirmeye devam edemezsek 2 yıl içinde borç aynı seviyeye gelir. Bu kendi gerçeğimiz, farkındayız, buna göre planlama yapıyoruz. Sabit gelir getirecek projeleri acil yapmamız lazım. Her gün konuştuğumuz konu bu. Herkes her gün bir projenin peşinden koşuyor. Ocak ayından itibaren çeşitli yerleri Trabzonspor'a kazandıracağız. Bunları yapmaya başladıktan sonra Trabzonspor'un geleceği daha farklı olacak. Başarıyı sağlarsın. Bu sponsorlukları biz 1 senelik harcayabilirdik ama sonuçta 1 şampiyon çıkacak. Herkes şampiyon olmayacak. Planlamayı doğru yapmamız lazım. 8 yıldır işin içinde olan biri olarak işin doğrusunu paylaşmam lazım. Önce borcu bitirmemiz lazım. Bunun başka şansı yok. Trabzonspor borcu bitirip sabit gelirlerini artırdıktan sonra Trabzonspor, dünyanın her yerinde herkesle mücadele eder.

"TRANSFERDE YÜZDE YÜZ BAŞARI..."

Transferde zamanında biz de hata yaptık, bizden öncekiler de hata yaptı. Rakiplerimiz de hata yaptı. Bundan sonra da olacaktır. Transferde yüzde yüz başarı sağlayan takım az oluyor dünyada.

DOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN TRANSFER SÖZLERİ!

Doğan, 'Ara transferde Galatasaray ve Trabzonspor odaklı gelişmeler olabileceği söyleniyor? Kerem Demirbay ve Eren Elmalı takası konuşuluyor.' soru ve ifadeleri karşısında şunları söyledi:

Galatasaray'ın da teklifi olmadı. Bizim de bahsettiğiniz oyuncuyla ilgili bir düşüncemiz yok. Bize gelen bir teklif yok. Eren, sevdiğimiz bir arkadaşımız, çok memnunuz kendisinden. Eren'e şu anda gelen bir teklif yok.

"HAKEM HATALARI..."

VAR'daki hata, tarifi olmayan hata. Bizim maçlarda sıkça yaşadı. Bunlar bize hata gibi gelmiyor. Hata bir takımın başına 1-2 sefer gelir, 10 sefer gelmez. Sayın TFF başkanımız, bu sorunları çözeceğini deklare etmişti. Çözmek için uğraştığının farkındayız. Bunu söylemem gerek. Bu işler içerisinden inşallah başarıyla çıkarsa kulüpler rahatlar.

"YAPI KONUSUNA GELİNCE..."

Doğan, 'Ülke futbolunda bir yapı var mı?' sorusunu bu şekilde yanıtladı: Yapı varsa Trabzonspor'a karşı var. Yıllardır şampiyon olan takımlara, kaybedenlere, çalınanlara bakın. Bizim yanımızda olmadığı net. Yıllar içerisinde futbolun içindeki herkes söyler; hakemlerin kime en çok zararı dokunmuş dersen o Trabzonspor, 4 büyük kulüp özelinde... Anadolu takımlarının daha çok canlı yanmıştır. Biz bu gerçeği her yerde bağıra bağıra söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Sistem, rakiplerimizin yanında. Yapı konusuna gelince, ben bu yapıyı iyi çözümlemek lazım, tanımlamak lazım. Bir yapı olsa, birileri bir yapının içinde olsa Trabzonspor o yapıyı bulur, bizden saklanan bir yapı olamaz. Rakiplerimizin de saklanan bir yapı olduğunu düşünmüyorum.

"DÜNYADA DA BÖYLE"

Dönem dönem 'yapı' değişiklik göstermez. Belli hedef varsa sırf oraya gider. Yapı Trabzonspor'un karşısında diyebilirim. Çünkü her dönem biz zarar gördük. Ben yapı olduğuna inanmıyorum. Dönem dönem hakem hataları var. Güçlünün yanında işleyen bir sistem var. Sadece futbolda değil ticarette, diğer yerlerde de böyle. Rantın olduğu yerde sistem böyle işler, Türkiye'ye özgü değil, dünyada da bu böyle.

DOĞAN'DAN ONUACHU AÇIKLAMASI

Paul Onuachu için elimizden gelen en üst sınırda bir teklif yaptık, kulübü kabul etmedi. Hayatın bazın gerçeklikleri var, şu anda biz o paraları bir oyuncuya harcayamayız.