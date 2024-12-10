Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde, transfer açıklaması yaptı. Doğan, Galatasaray ile yapılacak Kerem Demirbay-Eren Elmalı takası iddialarına yanıt verdi. İşte detaylar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:19
Doğan'dan yapı açıklaması! "Varsa Trabzonspor'a karşı var" 10 Aralık 2024 | 12:00
01:13
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması 10 Aralık 2024 | 12:00
01:33
Doğan'dan transfer sözleri! 10 Aralık 2024 | 12:00
00:41
Trabzonspor'dan TFF Başkanı ibrahim Hacıosmanoğlu açıklaması! 04 Aralık 2024 | 12:00
00:41
Doğan: Son söz Şenol Güneş'in 30 Kasım 2024 | 12:00
01:10
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklamalar! 15 Kasım 2024 | 12:00
01:23
Trabzonspor'da yaprak dökümü yaşanacak 11 Kasım 2024 | 12:00
01:53
Doğan'dan çok sert sözler! 03 Kasım 2024 | 12:00