Kadıköy'de dev düello! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'ndaki zorlu mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Fenerbahçe ligde yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Fatih Tekke ile çıkışa geçen Trabzonspor ise zorlu deplasmandan puanlar çıkarmak için sahaya çıkacak. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın da sahaya çıkacakları 11'ler netleşmeye başladı. İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.04.2025- 06:41