Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor dev maçta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Fırtına’nın amacı galip gelerek hem moral bulmak hem de teknik direktör Fatih Tekke ile ilk derbi galibiyetini elde etmek. Tekke Kadıköy'de galibiyet planını belirledi. İşte detaylar...

Trabzonspor, kötü giden sezonda bugün Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Fırtına'nın hedefi galip gelerek hem moral bulmak hem de teknik direktör Fatih Tekke ile ilk derbi galibiyetine imza atmak. Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavili takım, ezeli rakibi ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi haftayı şu şekilde geçirdi:

1) YENİ BİR SAYFA AÇMA FIRSATI VAR

Trabzonspor için Kadıköy deplasmanları tarih boyunca hem psikolojik hem sembolik anlamlar taşıyor. Bordo-mavililer, bu sezon Fatih Tekke yönetiminde, bu zorlu deplasmanda sahaya yalnızca puan için değil, öz güven kazanmak ve sezonun geride kalan bölümündeki sıkıntılı sürecin yükünü hafifletmek için çıkacak.

2) FATİH TEKKE ZOR MAÇLARI SEVİYOR

Fatih Tekke, futbolculuk döneminde Kadıköy'de Fenerbahçe filelerini sarsarak takıma kazandırdığı başarıların yanı sıra teknik adamlık döneminde de burada çok sıkıntılı kadrolarla önemli işlere imza attı. İstanbulspor ve Alanyaspor ile 3 kez dar kadrolarla Kadıköy'den puan çıkaran Tekke'nin eli eskiye göre daha rahat.

3) SAVUNMA STEFAN SAVIC'E ENDEKSLİ

Bordo mavili takımın savunması, özellikle son haftalarda yaşanan bireysel hatalar nedeniyle eleştiriliyor. Ancak sakatlığı tamamen geçen Savic'in dönüşü ile bir nebze olsun rahatlayan Fatih Tekke, yükü bu tecrübeli isme yıkacak. 47 yaşındaki hoca, Fenerbahçe derbisi öncesi savunma zaafları üzerinde özellikle durdu.

4) ORTA SAHADA DENGE KURMA PLANI

Orta saha Fenerbahçe derbisinde yalnızca pas trafiğini yönetmekle kalmayacak, aynı zamanda rakibin baskılı oyununa karşı denge kurmaya çalışacak. Bu nedenle özellikle ofansif bölgede bir maç aradan sonra Ozan Tufan'ın dönmesi bekleniyor. Fatih Tekke, Mendy'den de daha çok ikili mücadeleye girmesini istedi.

5) KANATLARDA EDIN VISCA ETKİSİ

Edin Vişça gibi tecrübeli bir oyuncunun bu tür büyük maçlarda verdiği katkı kritik. Daha önceki derbilerde sorumluluk almayı seven 35 yaşındaki Boşnak sağ kanat ile özel olarak görüşen Fatih Tekke, sadece hücum organizasyonlarında değil, saha içi liderlik konusunda da sorumluluk almasını istedi. Vişça'dan beklentiler çok fazla.

6) ANTHONY NWAKAEME FORMA İSTİYOR

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Anthony Nwakaeme son yapılan antrenmana katıldı. 35 yaşındani Nijeryalı sol kanadın hem sağlık ekibi hem de teknik ekip ile görüşerek bu önemli maçta sahada olmak istediği dile getirildi. Nwakaeme, derbi karşılaşmalarında önemli işlere imza atıyor.

7) KALEDE KRİTİK ROL: UĞURCAN ÇAKIR

Uğurcan, Kadıköy atmosferini çok iyi bilen ve hatta zorlu deplasmanda birçok kez kritik kurtarışlara imza atan bir isim. Milli file bekçisi bu sezonun büyük bir bölümünde yaptığı gibi yine Fenerbahçe karşısında da performansıyla adından söz ettirmek istiyor. Hatta kaptan tüm oyunculara bu maçın önemini tek tek hatırlatıyor.

8) FENERBAHÇE'YE ÖZEL PLAN HAZIRLADI

Fatih Tekke, özel bir oyun anlayışı üzerine çalıştı. Rakibin güçlü hücum hattını durdurmaktan ziyade daha çok ön alan baskısı ve topu kontrol edecek bir sistem belirlemek isteyen Tekke'nin, talebelerine, "Mücadele ettiğinizi herkes görecek" diyerek, tempolu bir oyun beklentisi içerisinde olduğunu vurguladığı öğrenildi.

9) HAKEM TÜRKMEN GÖZ HAPSİNE ALINDI

Derbiye hakem Mehmet Türkmen'in atanması, Trabzonspor cephesinden büyük tepki çekti. Gözler sadece futbolcular üzerinde değil, düdük çalacak o kritik isimde de olacak. Hem Trabzon yerel basını, hem yönetim yaptığı açıklamalarla bu duruma sert tepki gösterdi. Yapılacak olan her hata da anında paylaşılacak.

10) 3 PUANIN ÖTESİNDE BİR KARŞILAŞMA

Trabzonspor yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi takımı ateşleyebilmek adına özel bir prim belirleyecek. Kupada kazanılan Bodrum maçı sonrası ödemeleri anında yapan yönetim, olası bir Fenerbahçe galibiyeti sonrası da sezonun en önemli jestlerinden birini oyunculara yapma düşüncesinde. Hazırlıklar tamamlandı.