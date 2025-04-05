Real Madrid-Valencia maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | MUHTEMEL 11

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Real Madrid, Valencia karşısında kritik bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid ile zirve mücadelesini devam ettiriyor. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, Katalan ekibinin 3 puan gerisinde 2. sırada yer alırken, iç sahada kazanarak önemli bir galibiyet elde etmek istiyor. Maç öncesinde ise Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağı, futbolseverler tarafından büyük bir merak konusu olmuş durumda. Peki, Real Madrid-Valencia maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Real Madrid-Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Real Madrid, Valencia ile karşılaşacak. 29 hafta sonunda 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 63 puan toplayarak 2. sırada yer alan Real Madrid, şampiyonluk yarışında hata yapmamak için zorlu rakibi karşısında galibiyet arayacak. Carlo Ancelotti yönetiminde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeyi hedefleyen eflatun-beyazlılar, üst üste 4. galibiyetini almayı hedefliyor. Atletico Madrid ve Barcelona ile zirve mücadelesini sürdüren Real Madrid, şampiyonluk için her maçını kazanmak istiyor. Bu kritik mücadelede ise, genç yıldız Arda Güler'in ilk 11'de sahada olup olmayacağı en çok merak edilen konulardan biri. Peki, Real Madrid-Valencia maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

REAL MADRID-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İspanya La Liga'nın 30. haftasında oynanacak Real Madrid-Valencia maçı 5 Nisan Cumartesi günü saat 17.15'te başlayacak.

REAL MADRID-VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Madrid-Valencia maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Carlo Ancelotti yönetiminde sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Real Madrid, 30. haftada Valencia'yı konuk edecek. Kritik maçta Arda Güler'in kadroda olması bekleniyor. A Milli futbolcunun mücadeleye yedek kulübesinde başlayacağı, teknik heyetin şans vermesi durumunda oyuna sonradan dahil olacağı tahmin ediliyor.

REAL MADRID-VALENCIA MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Gonzalez, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Garcia, Valverde, Camavinga, Rodyrgo, Bellingham, Vinicius, Mbappe

Valencia: Mamardashvili, Aarons, Tarrega, Mosquera, Vazquez, Javi Guerra, Barrenechea, Perez, Almeida, Lopez, Sadiq