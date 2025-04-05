5 Nisan 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram ve çeyrek altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 5 Nisan Cumartesi 2025 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.04.2025 06:43

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CANLI ALTIN FİYATLARI 5 NİSAN | Piyasaları yakından takip eden yatırımcılar ve ekonomik gelişmelerden etkilenmek istemeyen vatandaşlar, 5 Nisan 2025 Cumartesi günü itibarıyla döviz ve altın kurlarındaki son durumu merak ediyor. Dolar, euro ve sterlin gibi güçlü para birimlerinin yanı sıra, altının gram, çeyrek ve yarım gibi farklı türlerdeki güncel fiyatları da sıkça araştırılan konuların başında geliyor. Peki bugün 1 dolar kaç TL? Euro ve sterlin ne seviyede işlem görüyor? Altında yükseliş devam ediyor mu? 5 Nisan Cumartesi günü itibarıyla güncel döviz ve altın fiyatlarına dair tüm ayrıntılar haberimizde...

5 NİSAN 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 37,84 (Alış) - 38,11 (Satış)

◼EURO: 41,30 (Alış) - 42,05 (Satış)

◼STERLİN: 49,21 (Alış) - 49,46 (Satış)

1 DOLAR = 38,11 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉5 Nisan Cumartesi 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 3.709,52₺

◼Gram altın satış: 3.710,58₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 6.226,00₺

◼Çeyrek altın satış: 6.354,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 12.451,00₺

◼Yarım altın satış: 12.685,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 24.826,00₺

◼Tam altın satış: 25.272,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 25.497,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 25.892,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 25.494,00₺

◼Ata altın satış: 25.970,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 5 Nisan Cumartesi günü saat 06.26 itibarıyla alınmıştır.