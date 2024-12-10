Ertuğrul Doğan: İstanbul'a gelen oyuncu ile Trabzon'a gelen oyuncu arasında...
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Doğan, "Belli başlı oyuncuları Türkiye'ye getirmek için Avrupa'dan daha yüksek maaş verilmesi gibi bir gerçek var. Kendi içimizde bakarsak İstanbul'a gelen bir oyuncu ile Trabzon'a gelen oyuncu arasında da bir fark var" dedi.
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