Fenerbahçe'de Fred Mert Hakan ve Mourinho Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Son dakika haberi: Olaylı Fenerbahçe - Galatasaray maçının ardından PFDK sarı lacivertlilere verilen cezaları açıkladı. Jose Mourinho ve Fred 3 maç ceza alırken Mert Hakan ise 1 maç ile cezalandırıldı. PFDK kararları sonrası Süper Lig'de 30. hafta oynanacak Trabzonspor maçında 3 ismin sahada olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında olacak mı? İşte yanıtı...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2025- 19:27