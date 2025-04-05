Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar belli oldu mu? 5 Nisan Cumartesi 2025 | Sayısal Loto sonuçları
Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '5 Nisan Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 5 Nisan Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin merak edildiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ 5 NİSAN? | Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 5 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 5 Nisan Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 5 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
5 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 5 Nisan Cumartesi günü saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.
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