Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında gözler, sezonun en dikkat çeken mücadelelerinden birine çevriliyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray’a 2-1 mağlup olarak kupaya veda eden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde hem moral hem de Süper Lig yarışında yeniden ivme kazanmanın peşinde olacak. Fenerbahçe, Galatasaray’ın BAY geçtiği haftada 3 puanı haneye yazdırarak zirve yarışındaki puan farkını 3’e indirmek istiyor. Jose Mourinho’nun, bu zorlu randevuda sahaya süreceği ilk 11 büyük bir merakla bekleniyor. Fatih Tekke yönetiminde çıkış arayan Trabzonspor, yeni teknik direktörleriyle bu sezon ilk deplasman galibiyetini almanın moralini yaşarken, bu başarıyı Kadıköy’de bir yenisiyle taçlandırmak istiyor. Süper Lig'in kaderini etkileyebilecek nitelikteki bu dev mücadele, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sezonun en çok beklenen karşılaşmalarından biri futbolseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Kadıköy'de sahne alacak dev derbide, Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. Şimdi ise gözler, Süper Lig'de moral tazelemek ve yeniden ivme kazanmak isteyen Kanarya'da. Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda hata yapma lüksü olmayan bir döneme girmiş durumda. Sarı-kırmızılıların BAY geçtiği haftada alınacak 3 puan, Fenerbahçe'ye zirve yolunda büyük bir avantaj sağlayacak ve puan farkını 3'e indirecek. Taraftarlar ise Mourinho'nun bu kritik randevuda ilk 11'de hangi isimleri tercih edeceğini büyük bir merakla bekliyor. Rakip cephede ise Fatih Tekke'nin öğrencileri, uzun süredir deplasmanda kazanamama serisini kısa süre önce bozarak moral buldu. Şimdi hedef, Fenerbahçe karşısında alınacak bir derbi galibiyetiyle hem camiaya moral vermek hem de bu sezonki tabloyu toparlamak. Bordo-mavililer, zorlu İstanbul deplasmanında kazanarak, derbilerdeki galibiyet hasretini de noktalamak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 6 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Yusuf, Çağlar, Mert, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Okay, Mustafa, Mendy, Lundstram, Zubkov, Ozan, Visca, Banza

EN-NESYRI VE BANZA'NIN İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Derbi heyecanı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe ve Trabzonspor'da gözler En-Nesyri ile Simon Banza'da olacak. Takımlarının gol yükünü çekmeye devam eden iki deneyimli ismin, zorlu maçta nasıl performans gösterecekleri futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 lig maçına çıkan Youssef En-Nesyri 16 gol kaydederken, Trabzonspor ile 23 karşılaşmada süre alan Simon Banza ise 17 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

FENERBAHÇE HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'a 2-1 kaybeden ve organizasyona veda eden Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında hata yapmak istemiyor. Kazanması durumunda ezeli rakibiyle puan farkını 3'e düşürecek olan Kanarya, bordo-mavililer karşısında moral arıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho ve oyuncularının nasıl performans göstereceği merak edilirken, sarı-lacivertliler iç saha avantajını kullanarak etkili bir oyun sergilemeyi amaçlıyor.

TRABZONSPOR'DA DERBİ HASRETİ SÜRÜYOR

Fatih Tekke'nin göreve gelmesinin ardından 300 günlük deplasman galibiyeti hasretine RAMS Başakşehir karşısında son veren Trabzonspor, aynı başarıyı derbi maçlarında da göstermeyi amaçlıyor. Son olarak 519 gün önce üç büyüklere karşı kazanmasını bilen bordo-mavililer, genç çalıştırıcı ile yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

FATİH TEKKE'NİN KADIKÖY KARNESİ

Trabzonspor'un başında 3. kez lig maçına çıkmaya hazırlanan Fatih Tekke, teknik adamlık kariyerinde 4. farklı takımıyla Fenerbahçe'ye rakip olacak. Tekke, Kayseri Erciyesspor, İstanbulspor ve Alanyaspor'u çalıştırdığı dönemlerde Fenerbahçe deplasmanından puan almayı başardı. 47 yaşındaki genç çalıştırıcı, 5'i Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere sarı-lacivertlilerle 6 kez karşılaşırken, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Fatih Tekke, son olarak ise bu sezonun 4. haftasında Alanyaspor'un başında Kadıköy'e çıktı. Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

İKİ TAKIM ARASINDA 137. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de yapacakları maçla 137. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip, ligde bugüne dek 103 kez karşılaştı.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te oynanan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 50 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 9 farklı üstünlüğü bulunuyor.

Rekabette 103 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 136 maçtan 53'ünü sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 176 gol atarken, Trabzonspor 156 kez gol sevinci yaşadı.

KANARYA'DAN FIRTINA'YA ÜSTÜNLÜK

İki takım lig tarihinde 103 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a karşı 42-27 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçta ise puanları paylaştı. Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 140 golüne Trabzonspor 110 golle karşılık verdi.

SARI-LACİVERTLİLER EVİNDE FARKLI

İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 66 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 29, Trabzonspor'un 13 galibiyeti buluyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan 24 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı.Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 96, bordo-mavililer ise 66 gol attı.

SON 3 DERBİ MAÇINDA SONUÇ AYNI

İki takım arasında ligde oynanan son 3 maçı da deplasman ekipleri kazandı. 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe iç sahadaki tek yenilgisini Trabzonspor'a karşı 3-2'lik sonuçla almıştı. Sarı-lacivertli takım, geçen sezonun ikinci yarısında ve bu sezonun ilk yarısında bordo-mavili rakibiyle deplasmanda karşılaştı. Fenerbahçe, her iki maçı da 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da ise Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan lig maçından 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig mücadelesini de 5-2 kazandı.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Mehmet Türkmen oldu. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ozan Ergün üstlenecek.