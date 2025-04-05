Trabzonspor'dan Cham açıklaması

Trabzonspor'da Fenerbahçe'maçı öncesi sakatlık şoku yaşandı. Bordo-mavililer, Cham hakkında açıklamada bulundu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncumuz Muhammed Cham'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın, Sipay Bodrum FK ile oynadığı maç sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Muhammed Cham'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.