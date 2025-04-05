İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Milan sahasında Fiorentina'yı 31. haftada konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Milan-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Milan ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Milan-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milan-Fiorentina maçı 5 Nisan Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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