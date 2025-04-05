Barcelona-Real Betis maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (La Liga)

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Barcelona, Real Betis ile karşı karşıya gelecek. Katalan ekibi, şampiyonluk yarışında hata yapmamak adına sahaya çıkacak ve zirvedeki yerini pekiştirmeyi hedefliyor. Hans Flick yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Barcelona, hücum hattında Lewandowski, Yamal ve Raphinha gibi yıldız oyuncuları ile rakiplerini zor durumda bırakmak için sahaya çıkacak. Real Betis ise Avrupa kupalarına katılma hedefiyle mücadele ediyor ve zorlu Barcelona deplasmanından 3 puan çıkarabilmek için tüm gücünü sahaya yansıtacak. Peki, Barcelona-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2025- 14:21