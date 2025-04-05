Barcelona-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İspanya La Liga'nın 30. haftasında, Barcelona evinde Real Betis'i ağırlayacak. Hans Flick yönetiminde Katalan ekibi, bu sezon şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor ve şu an 66 puanla zirvede yer alıyor. Liderlik koltuğunu korumayı hedefleyen Barcelona, 29 hafta sonunda topladığı 66 puanla zirvede bulunuyor. Sezon boyunca sergilediği etkili hücumla dikkat çeken Katalan ekibi, Lewandowski, Yamal ve Raphinha gibi yıldız isimlerle rakip fileleri sarsmayı sürdürüyor. Barcelona, şu ana kadar attığı 82 golle La Liga'nın en çok gol atan takımı konumunda. Real Betis ise 47 puanla 6. sırada yer alırken, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmayı planlıyor. Peki, Barcelona-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BARCELONA-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
İspanya La Liga'nın 30. haftasında oynanacak Barcelona-Real Betis maçı 5 Nisan Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak.
BARCELONA-REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Barcelona-Real Betis maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BARCELONA-REAL BETIS MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, de Jong, Pedri, Lopez, Yamal, Raphinha, Torres
Real Betis: Adrian, Sabaly, Llorente, Bartra, Rodriguez, Fornals, Cardoso, Isco, Antony, Rodriguez, Hernandez