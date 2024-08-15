Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Rapid Wien ile karşı karşıya geliyor. Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Rapid Wien ile karşı karşıya geliyor.

Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

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RAPID WIEN - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rapid Wien - Trabzonspor maçı 15 Ağustos Perşembe günü TSİ 19.00'da başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.

RAPID WIEN - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ!

Rapid Wien: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Yao, Auer, Sangare, Grgic, Seidl, Burgstaller, Jansson, Beljo

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Cihan, Ozan, Trezeguet, Draguş

2 FARKLI GALİBİYET GEREK

Bordo mavililer, Avrupa Ligi yolunda kritik Rapid Wien karşılaşması öncesi dezavantajlı bir skora sahip. İlk maçta evinde Rapid Wien'e 1-0 kaybeden Trabzonspor'a 2 farklı galibiyet gerekecek.

AVRUPA'DA 153. MAÇ

Temsilcimiz Trabzonspor, bu akşam Avrupa'da 153. maçına çıkacak. İlk olarak 1976-1977 sezonunda Avrupa'da sahaya çıkan bordo mavililer Şampiyon Kulüpler Kupası-Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası- Avrupa Ligi'nde 96, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 6 maç olmak üzere toplam 152 maç oynadı. Fırtına, 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 59 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz devi, kalesinde ise 206 gol gördü.

97'NCİ MÜCADELE

Fırtına, Rapid Wien ile oynayacağı maçla, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 97. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, 96 maçta 38 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 36 maçta ise rakiplerine yenildi. Söz konusu maçlarda 129 kez fileleri havalandıran Trabzonspor, kalesinde 129 gol gördü.

SAVIC 1 HAFTA/10 GÜN YOK

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Sol bacağında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yapılan son kontrollerinde ağrısının geçmemesi üzerine Rapid Wien maç kadrosundan çıkarılmıştır" dedi. Savic'in 1 hafta ile 10 gün arasında bir süre dinlendirileceği öğrenildi.