Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören: "Şehrimizin bütün dinamikleriyle birlikte bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu sezon şampiyonluk yarışında bulunan iki kulübün başkan ve yöneticileri ortamı fazlasıyla germiştir. Trabzonspor - Fenerbahçe arasında tamamen sahada kalmasını arzu ettiğimiz ancak iki tarafta da maalesef var olan küçük bir holigan kesimin rekabete verdiği zarar ortadadır."

"Yakın geçmişteki büyük bir travmatik olay yaşayan Halil Umut Meler'in yanlı ve basiretsiz tutumu yaşanan olayların tuzu biberi olmuştur."

Ertuğrul Doğan: "Konuşulacak çok şey var ama sonunda söylenilecek şeyi başında söylemek lazım. Türkiye'de bu güzide şehrin, güzide taraftarı hakkında böyle konuşanlardan tek tek hesap sorulacak."

"TRABZONSPOR'LA UĞRAŞAN HER HAKEMİ SONU AYNI OLACAK"

"Fenerbahçe ile olan ilişkilerimizi belli bir oranda tuttuk. Fenerbahçe yönetim kurulu bizi gerçekten çok iyi misafir etmişti. Biz de onları Trabzon'da iyi ağırlayacağımızı söylemiştik. O gün de hakemler tarafından hakkımız yenilmişti. Trabzonspor'la uğraşan her hakemin sonu aynı olacaktır.