Devre arasında transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sol bek harekatı sürüyor. Listesindeki birçok isimle görüşmelerine devam eden yönetim, Fransız oyuncu için vitesi yükseltti. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri

Fırtına Belçika ekibi VV St. Truiden forması giyen 24 yaşındaki sol bek Eric Junior Bocat için harekete geçti. Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavililerin kulübüyle sezon sonu sözleşmesi bitecek olan futbolcu için resmi teklif yaptığı ve 1.82 boyundaki futbolcudan yanıt beklediği dile getirildi.

Bu sezon Belçika liginde 24 maça çıkan genç savunmacı, 1 gol 3 asistle dikkat çekti. Güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro gösterilen Senegal asıllı Fransız oyuncu için görüşmelerin olumlu ilerlediği ifade ediliyor.