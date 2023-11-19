Trabzonspor sezon başında Amadou Diawara ile ilgilemişti. Ama bordo-mavililer yıldız oyuncuyu kadorunsa katamadı. Devre arasında Gineli yıldız için şartlar tekrardan zorlanacak. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Sezona Nenad Bjelica ile başlayan, daha sonra Abdullah Avcı'yla yola devam etme kararı alan Trabzonspor, son 4 haftada 3 galibiyet alarak çıkışa geçti.

Bordo-mavililerde gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Orta sahayı güçlendirmek isteyen Fırtına'ya sezon başında peşinden koştuğu Amadou Diawara'dan müjde geldi. Gineli ön libero, Anderlecht'ten ayrılmak istiyor.

Kardeniz Gazetesi'nin haberine göre; Bundesliga ya da Premier Lig'e transfer olmayı düşünen Diawara için Trabzonspor'un da devreye girebileceği öğrenildi. Fırtına'nın Batista Mendy ve Berat Özdemir'in yanına Diawara'yı da ekleyebilmek için şartları zorlayabileceği konuşuluyor.