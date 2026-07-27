Beşiktaş'ta Midtjylland maçı hazırlıkları sürüyor!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanşında 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'nın Midtjylland ekibine konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
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Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oynanan çift kale maçın ardından taktik çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarını salı günü sürdürecek.