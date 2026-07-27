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Beşiktaş'ta Midtjylland maçı hazırlıkları sürüyor!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanşında 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'nın Midtjylland ekibine konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ta Midtjylland maçı hazırlıkları sürüyor!

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oynanan çift kale maçın ardından taktik çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını salı günü sürdürecek.

#BJK Nevzat Demir Tesisleri #Vincenzo Italiano #Beşiktaş #Midtjylland
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