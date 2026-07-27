Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya ve Avrupa kampıyla sürdüren Galatasaray, dördüncü hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Venezia ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler arama motorlarında "Galatasaray Venezia maçı hangi kanalda?", "Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?", "GS Venezia maçı şifresiz mi?", "Galatasaray maçı canlı izle" sorularına yanıt arıyor. İşte 27 Temmuz 2026 Pazartesi Galatasaray - Venezia hazırlık maçı canlı yayın kanalı, saat bilgisi ve muhtemel 11'ler...

Galatasaray-Venezia maçı canlı anlatım linki!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray, yurt dışı kamp çalışmalarındaki hazırlık maçlarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesi dördüncü ciddi sınavında İtalya'nın köklü kulüplerinden Venezia ile karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un yeni transferleri ve kadro derinliğini test edeceği mücadele, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Karşılaşmayı ekran başından canlı izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında "Galatasaray Venezia maçı hangi kanalda?", "Galatasaray maçı canlı izle", "27 Temmuz GS maçı saat kaçta?" ve "Galatasaray hazırlık maçı izleme linki" sorgulamalarını sıklaştırıyor. İşte 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Venezia hazırlık maçı canlı yayın kanalı, başlama saati, canlı izleme detayları ve takımdaki son durum...

GALATASARAY - VENEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Venezia arasındaki hazırlık müsabakası, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü oynanacak. Kritik karşılaşmanın başlama düdüğü Türkiye saati ile (TSİ) 21.00'de çalacak.

GALATASARAY - VENEZIA MAÇI HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?

Sarı-kırmızılı ekibin İtalyan temsilcisi Venezia ile oynayacağı hazırlık mücadelesi S Sport kanalı ve S Sport Plus dijital platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray'ın maç günü paylaşımı

Venezia'nın maç günü paylaşımı

GALATASARAY'IN KALAN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Sarı-kırmızılılar Venezia mücadelesinin ardından Türkiye'ye dönerek hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek:

27 Temmuz Pazartesi (21.00): Galatasaray - Venezia

Galatasaray - Venezia 2 Ağustos Pazar (21.00): Galatasaray - Stade Rennais (RAMS Park)

Galatasaray - Stade Rennais (RAMS Park) 8 Ağustos Cumartesi (21.00): Galatasaray - Villarreal (RAMS Park)

👉 Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'dan Villarreal ile hazırlık maçı oynayacak.

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